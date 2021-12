Broad Far stellt auf der IECIE eCig Expo 2021 in Shenzhen vier neue erhitzte Tabakgeschmacksrichtungen vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Broad Far (Hong Kong) Co., Ltd („Broad Far" oder „das Unternehmen") nahm kürzlich an einer der einflussreichsten E-Zig-Messen der Welt teil, der IECIE Shenzhen China eCig Expo 2021, die vom 6. bis 8. Dezember stattfand, wo das Unternehmen seine vier neuen Geschmacksrichtungen von erhitztem Tabak - Beach, Carmine, Coral und Mahogany - einem riesigen Publikum von 80.000 internationalen Branchenfachleuten persönlich vorstellte.

Broad Far hat zwei Kategorien von beheizten Tabakstäbchen auf den Markt gebracht, darunter die klassischen Serien Brown, Yellow, Blue, Lawn, Green und Ice-Storm sowie die erweiterten Serien Purple Beach, Carmine, Coral und Mahogany. Durch den Einsatz neuer Materialien und fortschrittlicher Technologien, einschließlich rekonstituierter Tabakblätter, verbesserter Filterstäbchen und aromatisierter Naturextrakt-Essenzen, zur Herstellung hochleistungsfähiger und einzigartiger erhitzter Tabakprodukte, zielt das komplette Produktsortiment von Broad Far darauf ab, die persönlichen Geschmackspräferenzen und Bedürfnisse einer Vielzahl von Verbrauchern in zahlreichen Ländern und Regionen auf der ganzen Welt zu erfüllen.

Broad Far engagiert sich für die Entwicklung der nächsten Generation von alternativen Produkten für erwachsene Raucher. Die Präsenz des Unternehmens erstreckt sich über Europa, den Nahen Osten und Südostasien und hat sich in nur vier Jahren auf mehr als 30 Länder ausgedehnt. Das Unternehmen konzentriert sich stets auf die Nachhaltigkeit der Industrie, den Schutz der Kultur sowie die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Diese Werte sind in den innovativen Lebensstil und den Geist der Marke eingebettet.

Das Unternehmen plant die Einführung der 3. Generation von erhitzten Tabakprodukten im 3. Quartal 2022 mit zukunftsgerichteten Designs. Broad Far hat sich konsequent auf die Vision des Umweltschutzes und der Schadensbegrenzung konzentriert und ist sich der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die den sozialen Zusammenhalt und die bevorstehende neue industrielle Revolution betreffen, voll bewusst. Das neueste innovative Stick-Design ist umweltfreundlicher und bietet ein sanfteres Gefühl und einen authentischen Geschmack unter Verwendung organischer Materialien. In Zukunft wird Broad Far auch weitere maßgeschneiderte Dienstleistungen für einzelne Regionen rund um den Globus anbieten.

Informationen zu Broad Far

Broad Far Hong Kong ist ein Anbieter von erhitzten Tabakprodukten (HTP) für die wichtigsten Tabakmärkte weltweit. Unsere Aufgabe ist es, den Mainstream-Trend in der Tabakindustrie zu bedienen, da das Bewusstsein der Raucher über das Gesundheitsrisiko einen Wechsel von Verbrennungszigaretten zu erhitzten Tabakprodukten bewirkt. Wir haben kontinuierlich in die Produktforschung und -entwicklung investiert, um mehr Möglichkeiten für Benutzer zu erforschen, die verschiedene Geschmacksrichtungen wünschen, und um ihr Raucherlebnis zu verbessern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704388/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704389/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704390/3.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Pino Cao,

pino.cao @ broadfarglobal.com,

+86-113621826246