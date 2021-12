ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Premiere „Weihnachtsklang in den Alpen“, „Politik live“ mit Susanne Schnabl

Außerdem: „Tafelrunde“-Doppel in der „Donnerstag Nacht“ mit „Der Jahresrückblick“ und „Die besten Momente 2021“, Nationalratssondersitzung

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information begibt sich am Donnerstag, dem 9. Dezember 2021, in der „Land der Berge“-Neuproduktion „Weihnachtsklang in den Alpen“ auf eine musikalische Reise entlang des winterlichen Tiroler Pitztals. Anschließend steht eine „Politik live“-Diskussion mit Susanne Schnabl zum Thema „Neue Regierung, Neue Strategie – War das der letzte Lockdown?“ auf dem Programm, bevor die „Donnerstag Nacht“ zwei besondere Ausgaben der „Tafelrunde“ bereithält: Eingangs lässt Gerald Fleischhacker gemeinsam mit den Comedy Hirten, Angelika Niedetzky, Christof Spörk und Flo & Wisch das turbulente Jahr 2021 Revue passieren. Danach wartet außerdem ein Best-of der „Tafelrunde“ mit „Die besten Momente 2021“.

Am Nachmittag ab 14.00 Uhr überträgt „Politik live“ die Sondersitzung des Nationalrats, kommentiert von Vera Schmidt. In dieser Sitzung werden die Erklärungen des Bundeskanzlers Karl Nehammer und Vizekanzlers Werner Kogler – anlässlich des Amtsantritts des neuen Bundeskanzlers und der neuen Regierungsmitglieder – abgegeben. Im Zuge der daran anschließenden Debatte stellen sich auch der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Bundesminister für Finanzen, der Bundesminister für Inneres und die Staatsekretärin für Jugend vor.

Im Hauptabend präsentiert ORF III die „Land der Berge“-Premiere „Weihnachtsklang in den Alpen“ (20.15 Uhr). Diese ORF-III-Neuproduktion ist eine musikalische Reise zur Weihnachtszeit entlang des bezaubernden Tiroler Pitztals. Mit bildgewaltigen Bergpanoramen, spannenden Persönlichkeiten und Gedanken zum Innehalten, präsentiert von Hans Jöchler. So trifft er unterwegs auf Andreas und seinen Sohn Philipp aus Jerzens, die ihren Christbaum jährlich aus dem eigenen Wald schlägern. Bei dem vielen Schnee im Pitztal kann das ein richtiges Abenteuer sein. Im Örtchen Wenns werden zur Weihnachtszeit unzählige Krippen zur Schau gestellt, denn hier ist der älteste Krippenverein der Welt beheimatet. Ebenfalls zu besichtigen gibt es einige Alpakas, die als Nutztiere gehalten werden und deren Wolle im Winter zu Socken, Schals oder Mützen verarbeitet wird. Schließlich endet die Sendung mit dem wohl bekanntesten aller Weihnachtslieder: „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Um 21.05 Uhr spricht Susanne Schnabl in „Politik live“ mit ihren Gästen über „Neue Regierung, Neue Strategie – War das der letzte Lockdown?“. Der Lockdown endet, aber nicht für alle. Nur wer vollständig geimpft oder genesen ist, darf wieder am öffentlichen Leben teilnehmen. Dabei bleiben viele Fragen noch offen. Zu Gast sind u. a. Simulationsforscher Niki Popper und der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Die „Donnerstag Nacht“ startet um 21.55 Uhr mit „Die Tafelrunde – Der Jahresrückblick“: Und dieses Jahr hatte es ordentlich in sich, wie die Comedy Hirten, Angelika Niedetzky, Christof Spörk und Flo & Wisch mit viel Humor und messerscharfer Klinge analysieren. Die Comedy Hirten, vertreten von Peter Moizi und Christian Schwab, schlüpfen in die beliebtesten Charaktere des Landes. So erklärt Wolfgang Ambros, warum er dem Alkohol entsagt hat, und Sebastian Kurz spricht über seinen Rücktritt. Für Angelika Niedetzky hat das Jahr erst im Mai begonnen, als sie endlich wieder ins Gasthaus gehen konnte: „Die Gulaschfahne ist mir schon richtig abgegangen.“ Auch bei Christof Spörk hinterlässt das Kanzler-Karussell Spuren: „Meine jüngste Tochter ist jetzt sieben Jahre alt und hat sieben Kanzler erlebt. Die glaubt, dass sie jedes Jahr einen Kanzler zum Geburtstag bekommt!“ Abschließend feiern die fabelhaften satirischen Liedermacher Flo und Wisch ihre Premiere bei der „Tafelrunde“ – mit einer pointierten Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse, die wir heuer erleben durften. Um 22.50 Uhr folgt „Die Tafelrunde – Die besten Momente 2021“, ehe der Abend mit „Soundcheck Österreich: Viktor Gernot & His Best Friends: X-MAS IS HERE“ (0.05 Uhr) ausklingt.

