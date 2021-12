Das war 2021 – die TV-Jahresrückblicke in ORF 1, ORF 2 und ORF III

Ab 9. Dezember mit u. a. „Bundesland heute“, „Report“, „Willkommen Österreich“, „Seitenblicke“ und Sport sowie „Die Tafelrunde“ und „Schluss mit lustig“

Wien (OTS) - Ein Blick zurück – auf sportliche, gesellschaftliche und politische Ereignisse des vergangenen Jahres: Bereits ab 9. Dezember 2021 stehen in ORF 1, ORF 2 und ORF III zahlreiche TV-Jahresrückblicke auf dem Programm. U. a. mit dabei: „Report“, „konkret“, „Willkommen Österreich“ und die „Seitenblicke“ sowie der ORF SPORT und „Die Tafelrunde“.

Die ORF-TV-Jahresrückblicke 2021 – im chronologischen Überblick

In ORF III zieht „Die Tafelrunde“ rund um Gastgeber Gerald Fleischhacker am Donnerstag, dem 9. Dezember, gleich zweimal humorvoll Bilanz : In „Die Tafelrunde – Der Jahresrückblick“ (21.55 Uhr) lädt Fleischhacker in der letzten Ausgabe 2021 ins ORF RadioKulturhaus, um die wichtigsten Themen des Jahres noch einmal neu zu betrachten. Und dieses Jahr hatte es in sich, wie die Comedy Hirten, Angelika Niedetzky, Christof Spörk und Flo & Wisch mit viel Humor und messerscharfer Klinge analysieren. Danach präsentiert ORF III in „Die Tafelrunde – Die besten Momente 2021“ (22.50 Uhr) die Highlights der diesjährigen Ausgabe des Satireformats. Mit dabei:

Gery Seidl, Andreas Vitásek, Alex Kristan, Angelika Niedetzky, Lydia Prenner-Kasper, Verena Scheitz, Nadja Maleh, Isabell Pannagl, Florian Scheuba, Thomas Maurer und viele mehr.

Der „Report“ steht am 14. Dezember um 21.05 Uhr in ORF 2 im Zeichen des Rückblickes auf ein von Corona und den Regierungsturbulenzen geprägtes 2021 – und eines Ausblicks, wie es in der Pandemiebekämpfung und in der Regierungsarbeit 2022 weitergehen wird. Im großen „Report“-Interview wird der frühere Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen zu Wort kommen, der bis April dieses Jahres oberster Pandemiemanager war. Abgerundet wird die Sendung von einem historischen Rückblick und einer Spurensuche von Ungarn-Korrespondent Ernst Gelegs: Vor 100 Jahren, am 14. Dezember 1921, bekam Österreich seine heutige Form, als die Volksabstimmung in Ödenburg/Sopron gegen Österreich ausging – aber dadurch die Angliederung des Burgenlandes drei Jahre nach Kriegsende endlich stattfinden konnte.

Am Donnerstag, dem 16. Dezember, lässt Ingrid Thurnher in „Runde der ChefredakteurInnen – Jahresrückblick“ um 21.05 Uhr in ORF III gemeinsam mit namhaften Chefredakteurinnen und Chefredakteuren österreichischer Printmedien das turbulente Politjahr 2021 Revue passieren – fundierte Analysen, eine Bestandsaufnahme der aktuellen innenpolitischen Lage und vorsichtige Ausblicke in die Zukunft inklusive.

Es war, durch coronabedingte Verschiebungen, ein Sportjahr der Superlative – mit der EURO und Sommer-Olympia als Highlights. Für Karoline Rath-Zobernig war es das „durch die Auswirkungen der Pandemie vielleicht emotionalste Sportjahr überhaupt“ und genau diesen „emotionalen Ausnahmezustand“ rückt sie ins Zentrum des traditionellen ORF-„Sport-Jahresrückblick“, der am Sonntag, dem 19. Dezember, um 18.00 Uhr in ORF 1 zu sehen ist.

Die „Seitenblicke“ lassen von 26. bis 30. Dezember 2021 jeweils um 20.05 Uhr in ORF 2 die gesellschaftlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren.

Am 20. Dezember blickt „Bundesland heute – Das war 2021“ um 20.15 Uhr in ORF 2 wieder auf das Jahr zurück. Die bemerkenswertesten, bewegendsten und eindrucksvollsten Bilder, Persönlichkeiten und Beiträge aus den Bundesländern stehen im Mittelpunkt der jeweils neun lokal ausgestrahlten Jahresrückblicke. Zu Gast sind dabei auch Menschen, die das Jahr im jeweiligen Bundesland mitgeprägt haben.

Ab 27. Dezember zeigt „konkret“ sieben Spezialausgaben – jeweils um 18.30 Uhr in ORF 2:

„konkret spezial – was das neue Jahr bringt“ (27. Dezember):

Gesundheit, Steuer und Finanzen. Das neue Jahr bringt für Steuerzahler/innen wieder jede Menge Neuerungen. „konkret spezial“ mit einem Ausblick von Gesundheit bis Mobilität

„konkret in die Zukunft“ – Das „Spezial“ zur Serie (28. Dezember): Um den Klimawandel zu verlangsamen und die Energiewende vollziehen zu können, braucht es vor allem eines: Erfindergeist und Innovationen. Sechs Wochen lang hat „konkret“ außergewöhnliche Lösungen zur Energiegewinnung und -speicherung gezeigt: Von Abwasser über Vanillin bis hin zu Wasserstoff – all das könnte Bestandteil unserer Energiezukunft werden.

„konkret spezial – vier Wände, vier Hände: der Rückblick“ (29. Dezember): Ein Jahr lang hat „konkret“ ganz besondere Bauprojekte begleitet – ein Rückblick.

„konkret spezial – vier Wände, vier Hände: der Ausblick“ (29. Dezember): Auch 2022 begleitet „konkret“ besondere Bauprojekte. Noch werden Kandidatinnen und Kandidaten gesucht – ein Überblick, was diese zu erwarten haben.

„konkret spezial – die besten Tests“ (3. Jänner): „konkret“ zeigt laufend Tests aus der Welt des Konsums und gibt damit wichtige Orientierung für Konsumentinnen und Konsumenten. „konkret spezial“ zeigt jene Tests, die den Zuschauerinnen und Zuschauern besonders aufgefallen sind.

„konkret spezial – Schmerz lass nach“ (4. Jänner): In einer Beitragsserie hat sich „konkret“ dem Thema Schmerz gewidmet. In dieser Spezial-Ausgabe werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.

„konkret spezial – Geschäft mit Herz“ (5. Jänner): Seit Jahren stellt „konkret“ besondere Geschäfte und Einzelhändler vor, die im Familienbesitz sind und sich gegen große Mitbewerber behaupten müssen. Diese Spezialausgabe zeigt die interessanteste Auswahl aus 2021.

In „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2021“ am Donnerstag, dem 30. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 1 fragen sich Gerald Fleischhacker und sein Team, wann man einmal wieder einen satirischen Jahresrückblick halten wird können, der nicht von EINEM Thema beherrscht wird?! Nach Ibiza und Corona nun also Chat-Protokolle! Über Politik, Sport und Chronik im Jahr 2021 berichten trotzdem u. a. Alex Kristan, Andreas Vitásek, Katharina Straßer, Caroline Athanasiadis, Omar Sarsam und Gerold Kulis.

Bei „Gags, Gags, Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ gibt es am Dienstag, dem 11. Jänner, um 22.15 Uhr in ORF 1 einen Rückblick auf das Beste der Herbstsaison 2021 von Stermann & Grissemann.

