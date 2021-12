ORF-III-„Punsch to go“ ab 13. Dezember: Start für neue „Kultur Heute“-Gesprächsreihe mit Ani Gülgün-Mayr

Zehn Folgen u. a. mit Michael Schade, Aida Loos, Nino aus Wien, Gerald Fleischhacker, Béla Korény, Verena Altenberger, Günter Tolar und Birgit Denk

Wien (OTS) - Aus „Coffee to go“ wird in der Vorweihnachtszeit „Punsch to go“: Ab 13. Dezember 2021 trifft Ani Gülgün-Mayr im Rahmen der von ihr moderierten werktäglichen ORF-III-Sendung „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) wieder prominente Persönlichkeiten zum angeregten Gespräch, diesmal beim gemeinsamen Punsch-Spaziergang. Bis zum Heiligen Abend flaniert sie in zehn Folgen des rund 15-minütigen Formats u. a. mit Kammersänger Michael Schade, Kabarettistin Aida Loos, Sänger Nino aus Wien, Kabarettist Gerald Fleischhacker, Musiker und Komponist Béla Korény, Schauspielerin Verena Altenberger, Moderator und Schauspieler Günter Tolar sowie Sängerin Birgit Denk durch das vorweihnachtliche Wien. Dabei werden bei heißem Punsch Weihnachtserinnerungen ausgetauscht, Lieblingslieder gesungen und natürlich auch auf bessere Zeiten gehofft. Zum Auftakt der Reihe begrüßt Ani Gülgün-Mayr am Montag, dem 13. Dezember, Kammersänger Michael Schade, der beim „Punsch to go“ das Adventlied „Maria durch ein Dornwald ging“ anstimmt.

Weitere Details zu „Punsch to go“:

In der neuen Gesprächsreihe „Punsch to go“ wird nicht nur viel gesungen und gelacht, Ani Gülgün-Mayr entlockt ihren Gästen im persönlichen Gespräch auch die ein oder andere spannende Anekdote rund um die schönste Zeit des Jahres. So tanzt etwa Aida Loos mit ihrer Familie lieber um den Weihnachtsbaum herum, als ihn halbgeschmückt in eine Ecke zu stellen – am liebsten zum Lied „Last Christmas“. Bei der Familie vom Nino aus Wien gibt es ausschließlich Fondue zu Weihnachten. Sogar die Farbe seiner Fonduegabel ist seit Jahrzehnten die gleiche geblieben. Bei strömendem Regen spielt er außerdem auf der Gitarre und singt eines seiner selbstgeschriebenen Weihnachtslieder. Gerald Fleischhacker hingegen erinnert sich zurück an seine Kindheit, in der er zu Weihnachten einmal das falsche ferngesteuerte Auto bekommen hat. Gemeinsam mit der Moderatorin beendet er den Spaziergang mit dem Weihnachtslied „Es wird scho glei dumpa“. Und Béla Korény lässt seine Erinnerungen an die Broadway Bar, einen der legendärsten Wiener Treffpunkte, aufleben, die er mehr als 20 Jahre lang gemeinsam mit seiner Frau betrieb. Gerhard Bronner und Georg Kreisler gingen dort ein und aus. Für Korény zählt „Let it snow“ zu seinen allerliebsten Weihnachtsliedern, aber mit dem Singen ist er dann doch zurückhaltend.

