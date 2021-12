Familienministerin Raab: 100.000 Euro zusätzlich für den Schutz von Kindern

Austausch von Ministerin Raab mit dem Bundesverband der Kinderschutzzentren

Wien (OTS) - Auf Initiative von Familienministerin Susanne Raab hat dieser Tage ein umfassender Austausch mit dem Bundesverband der Kinderschutzzentren stattgefunden. Anlass des Termins war auch das 10-jährige Bestehen des Bundesverbandes der österreichischen Kinderschutzzentren, der in den vergangenen Jahren viel für den Kinderschutz in Österreich erreicht hat und damit eine starke Stimme für den Kinderschutz in Österreich ist.

Themen des Austauschs waren die Maßnahmen, wie Kinder und Jugendliche vor Gewalt geschützt werden können, häusliche Gewalt gegen Kinder und welche wichtige Rolle in diesem Zusammenhang die Kinderschutzzentren spielen. Bundesministerin Raab unterstrich die Wichtigkeit der Kinderschutzzentren als erste Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche bei allen Formen von Gewalt und hob noch einmal die zusätzliche finanzielle Erhöhung des Budgets für Kinderschutzzentren hervor. Konkret wird durch den Bund die Sachkostenförderung für die Kinderschutzeinrichtungen um 100.000 Euro erhöht. Daneben profitieren Kinderschutzzentren auch von der Aufstockung bei den Familienberatungsstellen. Die Förderung von Familienberatungen direkt in Kinderschutzzentren ist um 244.000 Euro auf mehr als eine Million Euro angestiegen. Grundsätzlich werden die Kinderschutzzentren im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe durch die Bundesländer finanziert.

Familienministerin Susanne Raab: „Die Kinderschutzzentren in ganz Österreich sind wichtige Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen. Sie helfen, wenn es um Vernachlässigung, um körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt geht. Auch gerade jetzt, in dieser herausfordernden Corona-Zeit, stellen die Kinderschutzzentren eine professionelle Hilfe für Betroffene dar. Es freut mich daher, dass wir heuer im Rahmen des Gewaltschutzpakets das Budget für die Kinderschutzzentren erhöhen konnten. Als Familien- und Jugendministerin ist mir der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor allen Formen von Gewalt aber auch die Hilfe und Unterstützung von Betroffenen ein großes Anliegen.“

