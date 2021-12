VP-Ofenauer: „Österreichs Bundesheer leistet auf Auslandsmissionen tagtäglich wertvollen Beitrag zur Friedenssicherung“

Bundesheer und seine Heeresangehörigen genießen im Ausland hohes Ansehen

Wien (OTS) - „Österreichs Bundesheer leistet auf seinen Auslandsmissionen tagtäglich einen wertvollen Beitrag zur Friedenssicherung. So wurden erfreulicherweise im Vormonat wichtige Auslandseinsätze unserer heimischen Soldatinnen und Soldaten bis Ende 2022 verlängert, darunter der multinationale Friedenseinsatz im Kosovo und die EU-Mission EUFOR ALTHEA in Bosnien und Herzegowina – beide Einsätze betreffen zusammen bis zu 1.000 österreichische Soldatinnen und Soldaten vor Ort. Dass künftig auch ein österreichischer Offizier die Führung der EU-Trainingsmission in Mali übernimmt, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr die Tätigkeit des österreichischen Bundesheers und seiner Heeresangehörigen im Ausland geschätzt wird. Wir haben es der Bundesregierung und insbesondere Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zu verdanken, dass dem Bundesheer die notwendigen Möglichkeiten und Ressourcen zur Verfügung stehen, um Österreich auf militärischer Ebene im Ausland so gut zu vertreten“, betont Friedrich Ofenauer, Bereichssprecher für Landesverteidigung der neuen Volkspartei.

