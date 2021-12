Corona- Impfstelle Millennium City pausiert feiertagsbedingt, andere Impf-Angebote an Maria Empfängnis offen

Wien (OTS/RK) - Wien impft auch am Feiertag - allerdings nicht in der Impfstelle in der Millennium City. Alle anderen Impf-Standorte haben zu den gewohnten Öffnungszeiten morgen, Mittwoch, 8.12. geöffnet.

Ohne Termin ist Impfen am Feiertag in der Lugner City, in der Impfstation im Stephansdom, im HumaEleven , im Auhofcenter und in der TU Wien möglich.

Mit Termin über http://impfservice.wien wird an den Standorten Gasgasse, Kamelitergasse, Amalienbad und Brigittenauerbad geimpft.

In Wiens größter Impdstraße im ACV ist Impfen mit Termin und ohne Termin möglich. Darüber hinaus ist auch die Impfbim in Betrieb. Am 8.12. steht diese bei der Remise Karlsplatz/Oper/Otto-Wagner-Pavillon.

Alle Impf-Angebote der Stadt auf https://impfservice.wien/corona/ (Schluss) red

