Olischar ad Mahdalik/Berger: FPÖ verbreitet Fake News

ÖVP gegen Erteilung einer Baubewilligung in einer Schutzzone in Oberlaa

Wien (OTS) - „Die FPÖ verbreitet wieder einmal Fake News. Denn Fakt ist, dass die ÖVP im heutigen Ausschuss der Erteilung einer Baubewilligung in einer Schutzzone in Oberlaa ebenso eine Absage erteilt hat“, so Planungssprecherin Gemeinderätin Elisabeth Olischar angesichts der heutigen Aussendung der beiden FPÖ-Mandatare Mahdalik und Berger. Nebenbei bemerkt war Letztgenannter im Ausschuss auch gar nicht zugegen.

Im vorliegenden Fall ist es evident, dass das geplante Projekt dem Ensembleschutz, dem dörflichen Charakter der Umgebung sowie dem Ortsbild nicht gerecht wird. „Daher haben wir dies auch abgelehnt“, so Olischar weiter und abschließend: „Anstatt unreflektiert andere mittels Presseaussendung anzupatzen, sind die freiheitlichen Mandatare angehalten das Stimmverhalten der anderen Fraktionen eingängiger zu studieren und im nächsten Ausschuss deutlich mehr Aufmerksamkeit an den Tag zu legen."

