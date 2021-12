Round Table zu Hörndlwald: Umwidmung zu Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel für 2022 fixiert

Wien (OTS/SPW-K) - Der Vorsitzende des Planungsausschusses, Erich Valentin (SPÖ), und die Planungssprecherin der NEOS, Selma Arapovic, äußern sich nach dem heutigen Round Table Gespräch zum „Hörndlwald“: „Der Hörndlwald war für zukünftige Generationen auch in der Vergangenheit gut geschützt, Politik ist aber manchmal auch eine Frage von äußeren Zeichen, daher haben sich alle Parteien heute gemeinsam entschlossen, den Hörndlwald widmungsmäßig unter den höchsten Schutz zu stellen.“

Der heutige zweite Round Table zum Thema Hörndlwald, an dem alle Fraktionen teilgenommen haben, hat zum Ergebnis, dass im Laufe des Jahres 2022 ein ordentliches Widmungsverfahren nach Bauordnung begonnen wird mit dem Ziel, aus dem Hörndlwald die Widmungskategorie „Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel“ zu machen.

Der Hietzinger Gemeinderat Michael Gorlitzer (ÖVP) drängt auf eine möglichst rasche Änderung der Flächenwidmung des Areals im Hörndlwald. : „Nur so kann sichergestellt werden, dass der Hörndlwald in seiner Einzigartigkeit und Unberührtheit auch in Zukunft erhalten bleibt.“

"Der langjährige Kampf für den Hörndlwald hat sich gelohnt! Die heute vereinbarte Flächenwidmungsänderung, die den Hörndlwald als Teil des Wald- und Wiesengürtels festschreibt und die bisherige Bebaubarkeit endgültig entfernt, setzt nun den gesetzlichen Rahmen, dass dieses wichtige und wunderschöne Naherholungsgebiet Hörndlwald für künftige Generationen ein für alle Mal erhalten bleibt. Danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer auf diesem langen Weg bis zu diesem wunderbaren Ergebnis", zeigt sich Bezirksvorsteherin Mag. Silke Kobald über die heute vereinbarte Entfernung der Bebaubarkeit im Hörndlwald erfreut.

Auch der Bezirksvorsteher Stellvertreter, Matthias Friedrich, der diese Lösung unterstützt hat, begrüßt die rechtzeitige Einigung vor Weihnachten.



„Wir freuen uns, dass auch der Bezirk mit dieser Vorgehensweise höchst zufrieden ist“, schließen Valentin und Arapovic unisono.

