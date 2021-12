NEOS: Die Wienerinnen und Wiener dürfen nicht die Dummen sein

Loacker: „Wien ist das Bundesland mit den strengsten Regeln und der niedrigsten Inzidenz und das einzige, in dem man realistisch 2G+ in der Gastro umsetzen könnte.“

Wien (OTS) - „Wien hat im Pandemiemanagement vieles bisher klug und richtig gemacht, aber die neue Regelung ist absolut unlogisch“, sagt der stellvertretende NEOS-Klubobmann und Wirtschaftssprecher Gerald Loacker zur Ankündigung von Bürgermeister Michael Ludwig, die Gastronomie noch bis 20. Dezember geschlossen zu halten. „Wien ist das Bundesland mit der niedrigsten Inzidenz und das einzige, in dem man realistisch 2G+ umsetzen könnte. Dennoch dürfen auch dreifach Geimpfte, die sich mehrmals wöchentlich PCR testen, auch weiterhin nicht in ein Lokal. Eine Woche später soll dann aber im Gasthaus plötzlich 2G reichen, im Kino und Theater, wo ja Masken getragen werden, hingegen 2G+. Das ist nur schwer verständlich“, so Loacker. Er verweist auch auf die monatelang strengeren Maßnahmen in der Bundeshauptstadt. „Seit Monaten halten sich die Wienerinnen und Wiener an strengere Regeln als Rest-Österreich. Jetzt werden sie dafür bestraft. Leidtragende sind die vielen Wiener Gastonomie-Betriebe, die nicht aufsperren dürfen, und all jene, die alle Vorgaben und Regeln immer ernst genommen haben.“

Die Gastronomie in Wien müsse jedenfalls zeitgleich mit den anderen Bundesländern öffnen, sagt Loacker. „Alles andere wäre für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar. Auch wenn wir immer betont haben, dass es Kontaktbeschränkungen braucht und wir nicht ohne Sicherheitsmaßnahmen aufsperren können, sind durchdachte Öffnungen dringend notwendig.“

