Abschied von Günther Feuerstein

Wir trauern um einen Kollegen und vielseitigen Visionär in der Architektur

Wien (OTS) - Günther Feuerstein hat als Lehrender und Visionär über Jahrzehnte die österreichische Architekturszene mitentwickelt und geprägt. Tausende Architekturstudentinnen und Architekturstudenten durften an der TU-Wien und anderen lehrenden Institutionen bis in seine späten Lebensjahre den inspirierenden Vorträgen beiwohnen. Kollege Feuerstein startete als kongenialer Assistent von Prof. Schwanzer, den Planerinnen und Planern in Österreich Anschluss an die globalen Entwicklungen der Architektur zu ermöglichen. Er hat der damals sehr jungen Architekturszene das Selbstvertrauen gegeben, welches es ermöglichte, mit österreichischer Architektur wieder Weltrang zu erreichen.

Die KollegInnenschaft dankt für sein lebenslanges, herausragendes Engagement, Veränderungen in Gang zu setzen und Neues hervorzubringen - ohne jene zu vergessen, denen Architektur zu dienen hat: die Menschen. Wir hoffen, dass sein Wirken und seine Haltung auch in Zukunft Vorbilder bleiben und regen die Schaffung eines "Günther Feuerstein Architekturpreises" für visionäre Architektur an.

Günther Feuerstein wird allen, die ihn kannten und ein Stück seines Weges mit ihm gehen durften, unvergesslich bleiben. Als Anerkennung für sein Wirken wurde ihm im heurigen Jahr der Hans-Hollein-Preis für Architektur zuerkannt. Dieser konnte nun leider nicht mehr überreicht werden.

Mit großem Dank und in Gedenken an unseren Kollegen sowie mit tiefem Mitgefühl für seine Familie.

