ACM Aerospace von Kununu als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet (FOTO)

Memmingen (ots) - Die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform im deutschsprachigen Raum - kununu.com - zeichnet die ACM Aerospace (Aircraft Cabin Modification GmbH) aus Memmingen mit dem Top Company-Siegel 2022 aus. ACM gehört damit zu den beliebtesten Unternehmen auf kununu.

Die ACM Aerospace kann sich über eine ganz besondere Auszeichnung freuen. Das bekannte Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu.com hat dem Memminger Unternehmen die Auszeichnung Top Company 2022 verliehen. ACM gehört somit zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vor 14 Jahren gegründet, weist das Online-Portal zwischenzeitlich rund 4.9 Millionen Bewertungen, zu über einer Million Unternehmen aus. Arbeitnehmer, Bewerber und Azubis haben auf kununu die Möglichkeit, die Firma anonym in verschiedenen Kategorien zu bewerten. Dabei hat ACM 4.0 von 5 Sternen erhalten und wird von 78 Prozent der Befragten als Arbeitgeberin weiterempfohlen. "Mit dieser Bewertung gehört unsere Firma zu den 5 Prozent der beliebtesten Unternehmen auf kununu. Das ist nicht nur eine große Ehre, sondern auch ein überragender Erfolg unserer kontinuierlichen Investition in tolle Menschen", freut sich ACM Aerospace Geschäftsführer Roger Hohl.

Regional stark verankert

"Diese Auszeichnung freut uns wirklich sehr. Sie bestätigt, dass wir ein zuverlässiger und attraktiver Arbeitgeber sind - ganz besonders auch in den Corona-bedingten schwierigen Zeiten", betont Roger Hohl. "An dieser Stelle möchte ich ein großes Dankeschön an unser hervorragendes Team aussprechen. Sie haben auch in den vergangenen Monaten viel Flexibilität bewiesen und täglich hervorragende Arbeit geleistet." Das international tätige Unternehmen mit über 120 Mitarbeitern ist regional stark verankert und hat in den vergangenen Jahren dank des guten Geschäftsverlaufs zur Stärkung des schwäbischen Wirtschaftsstandorts beigetragen. So stammt der größte Teil der Beschäftigten und der Groß-Lieferanten aus der Region.

Renommierter Kundenstamm

ACM Aerospace ist im Luftfahrbereich spezialisiert auf die Entwicklung, die Produktion und die Überholung des gesamten Kabinen-Interieurs. Hier wird deutsche Ingenieurskunst mit Sinn für Qualität und Praktikabilität verbunden. ACM kreiert gleichermassenßen kostengünstiges wie ästhetisches Design, das alle vorgeschriebenen Anforderungen in der Luftfahrt erfüllt. Dank der langjährigen Erfahrung, des internen Qualitätsmanagements und Sicherungsteams gehören sowohl kleine Flugzeughersteller als auch die weltweit größten Airlines zum Kundenstamm. Seit knapp eineinhalb Jahren stellt ACM auch textile Schutzausrüstungen zur Bekämpfung der Corona-Virus Pandemie her. Nebst dem Standort Memmingen verfügt das Unternehmen durch die Konzern-Gruppe über verschiedene internationale Standorte wie Dubai, Toulouse, St. Nazaire und Bangalore.

