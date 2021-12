APK Vorsorgekasse ist beste und innovativste Vorsorgekasse

Zum zweiten Mal in Folge führt die APK Vorsorgekasse das Ranking des Fachmagazins ‚Börsianer‘ an. Diesmal sogar mit sehr großem Vorsprung.

Wien / Linz (OTS) - Das Branchenmagazin „Börsianer“ hat die österreichische Finanzindustrie einem Härtetest unterzogen. Nach den Jahren 2018 und 2020 wurde die APK Vorsorgekasse auch im Jahr 2021 als beste Vorsorgekasse ausgezeichnet. Zusätzlich hat die APK Vorsorgekasse das zweite Jahr in Folge den Sonderpreis als innovativste Vorsorgekasse erhalten.

Herausragende Performance

Die bisherigen Ergebnisse des Jahres 2021 sind sehr erfreulich. Mit Ende des dritten Quartals lag die APK Vorsorgekasse mit einem Ertrag von 3,74% deutlich über dem Marktdurchschnitt (2,74%) und ist damit Topperformer in der Branche.

Viel wichtiger als kurzfristige Betrachtungen sind allerdings die mehrjährigen Veranlagungsergebnisse. Im dreijährigen Vergleich liegt die APK Vorsorgekasse mit 2,6% p.a. um 0,9 Prozentpunkte p.a. über dem Marktdurchschnitt. Über einen fünfjährigen Zeitraum hat sie mit einer Performance von 2,5% p.a. (0,6 Prozentpunkte p.a. über dem Marktdurchschnitt) ebenso einen deutlichen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden erzielt.

Ausgezeichnetes Kundenservice durch innovative Lösungen

Kundenservice bedeutet, den Kundinnen und Kunden das Leben zu vereinfachen. In der neu entwickelten App können Kundinnen und Kunden in zwei Minuten einen Verfügungsanspruch geltend machen. „Normalerweise muss man zuerst ein Formular befüllen und dieses zur Post bringen oder digital an uns senden. Mit der App geht das einfacher und viel schneller: IBAN eintippen, Ausweis fotografieren, senden.“ sagt DI Thomas Keplinger, Vorstand der APK Vorsorgekasse.

Erneute Auszeichnung durch ‚Börsianer‘

Dominik Hojas, Chefredakteur und Herausgeber ‚Börsianer‘: „Politik ist immer selten rational, wenn es um den Klimawandel geht. Der Markt, also Investoren wie die APK Vorsorgekasse müssen es immer öfter richten und so wichtige Impulse setzen. Die APK Vorsorgekasse punktet im Test des ‚Börsianer‘ 2021 mit einem herausragenden Veranlagungsergebnis, hohem Servicelevel sowie innovativen Lösungen. Sie wird daher vom Finanzmedium ‚Börsianer‘ als beste und innovativste Vorsorgekasse in Österreich doppelt ausgezeichnet. Ich gratuliere dem gesamten Team zu dieser außergewöhnlichen Leistung in einem herausfordernden Umfeld und Wünsche für die Zukunft viele zufriedene Kunden.“

Rückfragen & Kontakt:

APK Vorsorgekasse AG

Dipl.-Ing. Thomas Keplinger

Mitglied des Vorstands

Telefon: +43 664 54 86 277

E-Mail: thomas.keplinger @ apk.at

www.apk-vk.at