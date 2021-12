Sieber: Alles für unsere Familien! – Anhebung der Zuverdienstgrenze beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld

ÖVP-Familiensprecher in der Sitzung des Ausschusses für Familie und Jugend: Der Familienbonus wirkt!

Wien (OTS) - „Alles für unsere Familien – das ist eine Prämisse unserer Arbeit“, sagt ÖVP-Familiensprecher Abg. Norbert Sieber anlässlich der heutigen Sitzung des Ausschusses für Familie und Jugend. „In diesem Sinne haben wir heute in der Ausschusssitzung beschlossen, die Zuverdienstgrenze beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld und bei der Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld de facto anzuheben.“

Der Grenzbetrag von 7.300 Euro pro Kalenderjahr reicht für 2022 nicht mehr aus, weshalb dieser auf 7.600 Euro angehoben wird. Dadurch ist die geringfügige Beschäftigung während des Anspruchszeitraumes weiterhin möglich, erläutert Sieber den Beschluss. Bei Beibehaltung des bisherigen Grenzbetrages wäre im Jahr 2022 eine geringfügige Beschäftigung aufgrund der Aufwertung im ASVG ohne Überschreitung der Zuverdienstgrenze nicht mehr möglich. Sieber: „Die Novelle führt weder zu Mehrkosten noch zu Minderausgaben, da Eltern sich an die jeweilige Zuverdienstgrenze anpassen, um das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld beziehen zu können bzw. um allfällige Rückforderungen zu vermeiden.“

Die neue Jugendstaatssekretärin in der Ausschusssitzung

Mit großer Freude begrüßte der ÖVP-Familiensprecher die neue Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm in der heutigen Ausschusssitzung. „Claudia Plakolm bringt viel wertvolle parlamentarische Erfahrung in ihre neue Tätigkeit mit. Sie wird sich in einen Dialog mit den Jugendvertretungen einbringen und die Jugend in den Vordergrund ihrer Arbeit stellen. Ich halte es für ein schönes Signal, dass wir in Österreich gerade in Hinblick auf das europäische Jahr der Jugend 2022 mit einem eigenen Jugendstaatssekretariat so einen wichtigen Fokus auf die Jugend legen“, so Sieber.

Der Familienbonus wirkt

Abschließend betonte der ÖVP-Familiensprecher die Bedeutung und positive Auswirkung des Familienbonus, „um den uns ganz Europa beneidet“, so Sieber. Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft und leisten meist einen doppelten Beitrag: sie zahlen Steuern und sichern durch Kindererziehung die Zukunft unseres Landes. „Der Familienbonus Plus ist für Familien die bisher größte zielgerichtete Entlastungsmaßnahme. Er bringt vor allem für die unteren und mittleren Einkommensbezieher und -bezieherinnen spürbare Vorteile.“

