Neues Center for Artificial Intelligence

Von Fake-News-Detektor bis Unwettervorhersage: Die FH St. Pölten bündelt ihre Kräfte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz

Wir wollen mit unserer Arbeit die KI-Forschung vorantreiben und durch innovative Ansätze spürbare Vorteile für Individuen, Unternehmen, die Gesellschaft und die Umwelt generieren. Torsten Priebe, Leiter der Forschungsgruppe Data Intelligence und einer der Koordinatoren des neuen Zentrums

St. Pölten (OTS/FHSTP) - Die Fachhochschule St. Pölten gründet ein neues Center for Artificial Intelligence (CAI). Es vereint die an der FH vorhandene Expertise aus mehreren Disziplinen und entwickelt KI-Lösungen von den Grundlagen bis zur praktischen Anwendung.

Das neue Zentrum betreibt Grundlagen- und Anwendungsforschung zum Thema künstliche Intelligenz (KI/AI) und deckt das gesamte Spektrum von grundlegender KI-Methodik bis zur Umsetzung innovativer KI-basierter Anwendungen über die Grenzen von Disziplinen hinweg ab. Geforscht und entwickelt wird im neuen Zentrum zu fünf Themenschwerpunkten: Human-Centered AI, Trustworthy AI, Multimedia AI, AI Engineering und AI Economics.

Mitarbeiter*innen des Zentrums haben Methoden der künstlichen Intelligenz schon in den letzten Jahren für mehrere praktische Fragen eingesetzt: etwa bei einem Fake-News-Detektor, der Fake News auf sozialen Medien automatisch erkennt; für die schnellere und kurzfristigere Vorhersage von Unwettern durch das Auswerten von Störungsdaten aus Mobilfunknetzen; für eine Methode, die Sexismus in Sozialen Medien automatisch erkennt; und für ein Verfahren, das es Unternehmen erlaubt, Lizenzverletzungen in Softwareprodukten automatisch abzuklären. Ein weiteres wichtiges Forschungsthema ist es, KI erklärbar zu machen, d. h. aufzuzeigen, wie die Modelle zu ihren Entscheidungen kommen, beispielsweise auf dem Gebiet der menschlichen Ganganalyse.

