VBV ist zum fünften Mal in Serie beste Pensionskasse Österreichs

Wien (OTS) - Einen wahren Preiseregen gab es am 6. Dezember 2021 für die VBV beim renommierten Branchen-Ranking des Finanzmagazins Börsianer: Die VBV-Pensionskasse wurde zur besten, innovativsten und nachhaltigsten Pensionskasse des Jahres 2021 gekürt – sie führt das Ranking der besten Pensionskassen zum fünften Mal in Serie an. Außerdem freut sich die VBV über „die Silberne“ - den Platz 2 – bei den besten Vorsorgekassen Österreichs.

„Politik ist immer selten rational, wenn es um den Klimawandel oder Pensionsvorsorge geht. Der Markt, also Investoren wie die VBV Pensionskasse AG müssen es immer öfter richten und voran gehen. Die VBV-Gruppe punktet dabei im Test des ‚Börsianer‘ mit innovativen und nachhaltigen Lösungen sowie einer soliden Performance. Die VBV Pensionskasse AG wird daher vom Finanzmedium ‚Börsianer‘ als beste, innovativste und nachhaltigste Pensionskasse in Österreich dreifach ausgezeichnet. Ich gratuliere zu der großartigen Auszeichnung und wünsche dem Vorstandsvorsitzenden Gernot Heschl und seinem Team weiterhin ein so goldenes Händchen“, gratuliert Dominik Hojas, Chefredakteur und Herausgeber des Börsianer.

„Fünf Mal hintereinander Erster gibt es in Österreich maximal im Skisport. Umso mehr freuen wir uns alle im Unternehmen, erneut zur besten und sogar zur innovativsten und nachhaltigsten Pensionskasse gekürt worden zu sein“, freut sich Gernot Heschl, Vorstandsvorsitzender der VBV-Pensionskasse. „Die Basis dieses Erfolges sind seit Jahren solide wirtschaftliche Kennzahlen, eine außerordentlich hohe Kundenzufriedenheit, sehr gute Veranlagungserträge und ein stetiges Wachstum durch die Akquise von Neukunden. So konnten wir dieses Jahr mit Siemens die größte Ausschreibung der letzten Jahre gewinnen. Ich sehe diese Auszeichnung als Ergebnis einen klaren und konsequent verfolgten Strategie. Gleichzeitig ist es aber auch vor allem eine Anerkennung für unsere Mitarbeitenden, die auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie besonders viel geleistet haben, um unseren Kunden das gewohnt erstklassige VBV-Service bieten zu können.“

Alles im grünen Bereich: Die nachhaltigste Pensionskasse

Die VBV-Pensionskasse wurde von der Jury des Börsianers auch erneut zur nachhaltigsten Pensionskasse Österreichs gewählt. „Die nachhaltigste Pensionskasse zu sein, ist uns als Vordenker im Bereich Nachhaltigkeit ganz besonders wichtig. Das unterstreicht unsere Anstrengungen der letzten Jahre. Wir haben unser Aktienportfolio im letzten Jahr mitten in der größten Finanzkrise nachhaltig umgebaut. Heute ist unser Aktienportfolio zu fast 90% nachhaltig ausgerichtet, den Schwerpunkt bilden Klimastrategien und nachhaltige Innovation für den Klimawandel“, freut sich Günther Schiendl, Mitglied des Vorstandes der VBV-Pensionskasse und ergänzt: „Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für unseren, bereits vor Jahren begonnenen Weg in Richtung Sustainable Finance.“

VBV-Vorsorgekasse unter den Top-Vorsorgekassen

Die VBV kann sich auch beim Ranking der Vorsorgekassen über ein sehr gutes Ergebnis freuen. Hier wurde die VBV-Vorsorgekasse auf den zweiten Platz gewählt. Für den Marktführer unter den Vorsorgekassen ein sehr gutes Ergebnis: „Wir freuen uns über diese Auszeichnung, unterstreicht sie doch unser Engagement für unsere Kunden. Gleichzeitig ist der zweite Platz aber auch Ansporn, unsere Services und unsere Aktivitäten noch weiter auszubauen“, erklärt der CEO der VBV-Vorsorgekasse Andreas Zakostelsky.

Zum Ranking

Das Finanzmedium „Börsianer“ hat im Herbst 2021 zum siebenten Mal in Folge 147 Unternehmen einem ultimativen Härtetest unterzogen. Die Auswertung erfolgte durch die Wirtschafts- und Steuerberatungskanzlei BDO Austria. Das Ergebnis ist ein objektives Ranking der österreichischen Finanzindustrie.

Die VBV-Gruppe ist der Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at

