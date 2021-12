VI-Engineers: Dachgleiche bei „aussichtsreichem“ Wohnprojekt in Eisenstadt

Projektentwickler VI-Engineers errichtet mit „La Vie en Rose“ 42 freifinanzierte Mietwohnungen in bester Lage

Der aktuelle Lockdown lässt leider kein gebührliches Feiern zu. Wir werden das aber gemeinsam mit der Strabag so rasch wie möglich nachholen DI Patrick Kloihofer, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG 1/3

Wir suchen für unsere Immobilienprojekte stets außergewöhnliche Standorte, um lebenswerten Wohnraum zu schaffen. Die Lage ist mitunter auch eines der zentralen Entscheidungskriterien für Investoren DI Patrick Kloihofer, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG 2/3

Genauso wie der Nachhaltigkeitsaspekt: Das Projekt wurde schon jetzt in der Planungsphase mit der klimaaktiv-Zertifizierung in Bronze ausgezeichnet. DI Patrick Kloihofer, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG 3/3

Wien/Eisenstadt (OTS) - Das Immobilienprojekt „La Vie en Rose“ im Herzen von Eisenstadt nimmt konkrete Formen an. Ein Meilenstein ist nun mit der vollzogenen Dachgleiche erfolgt: „Der aktuelle Lockdown lässt leider kein gebührliches Feiern zu. Wir werden das aber gemeinsam mit der Strabag so rasch wie möglich nachholen“ erklärt DI Patrick Kloihofer, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG. Eines zeigt der Rohbau aber schon jetzt: Der Ausblick ist überwältigend und – neben der zentralen Lage beim Schlosspark Esterházy an sich – auch eines der großen Assets dieser Immobilie. „Wir suchen für unsere Immobilienprojekte stets außergewöhnliche Standorte, um lebenswerten Wohnraum zu schaffen. Die Lage ist mitunter auch eines der zentralen Entscheidungskriterien für Investoren“ , so Kloihofer. „Genauso wie der Nachhaltigkeitsaspekt: Das Projekt wurde schon jetzt in der Planungsphase mit der klimaaktiv-Zertifizierung in Bronze ausgezeichnet.“

Nachhaltigkeit als Wertsteigerung

Im Rahmen von „La Vie en Rose“ entstehen 42 barrierefrei erreichbare Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern von ca. 53 bis 90 m². Neben der hochwertigen Ausstattung besticht das Projekt durch seine großzügigen, südlich ausgerichteten Privatgärten, Loggien und Terrassen, von denen sich ein wunderbarer Ausblick Richtung Altstadt, Schlosspark und pannonisches Umland eröffnet. Das Gebäude wird in sparsamer Niedrigenergiebauweise erstellt und ist an das Fernwärme-Netz angeschlossen. Die PV-Anlage am Dach unterstützt zusätzlich die Energieversorgung und reduziert damit auch die Kosten für die Bewohner*innen. Die Dachbegrünung und eine energieeffiziente Fußbodentemperierung sorgen das ganze Jahr über für ein angenehmes Raumklima, ebenso die umliegenden, eigens von einer Landschaftsplanerin konzipierten Grünräume. Zukunftsorientiert gestalten sich auch die PKW-Abstellplätze in der dazugehörigen Tiefgarage: Diese sind bereits zum Teil mit E-Ladestationen ausgestattet. Die Fertigstellung von „La Vie en Rose“ erfolgt bis Sommer 2022. Nähere Infos

Rückfragen & Kontakt:

VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG

Neutorgasse 2/3, 1010 Wien



Mag. Karin Spießberger

T: +43(0)664 881 01 463

M: k.spiessberger @ vi-engineers.com

www.vi-engineers.com