ORF III zu Mariä Empfängnis: Agatha-Christie-Abend mit „Hercule Poirots Weihnachten“ und „Kleine Morde: Ene mene muh …“

Tagsüber: Gottesdienst und Filmdoppel mit „Eine fast perfekte Scheidung“ und „Eine fast perfekte Hochzeit“ zum 70. Geburtstag von Elfi Eschke

Wien (OTS) - Zu Mariä Empfängnis am Mittwoch, dem 8. Dezember 2021, sorgt ORF III im Hauptabend für Weihnachtsstimmung – gepaart mit einer Prise Nervenkitzel: Zu Beginn steht mit „Hercule Poirots Weihnachten“ eine Folge der beliebten Krimi-Reihe „Agatha Christie’s Poirot“ auf dem Programm. Danach feiert „Ene mene muh …“, die zweite Folge der französischen Krimiserie „Agatha Christie: Kleine Morde“, ORF-Premiere. Tagsüber widmen sich „Cultus – Der Feiertag im „Kirchenjahr“ sowie ein Live-Gottesdienst der Bedeutung des Feiertags. Außerdem gratuliert ORF III der Schauspielerin Elfie Eschke mit „Eine fast perfekte Scheidung“ und „Eine fast perfekte Hochzeit“ zum 70. Geburtstag.

Das Feiertagsprogramm in ORF III startet um 9.45 Uhr mit einer Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“. Einen Gottesdienst aus Weiz überträgt „ORF III LIVE“ anschließend um 10.00 Uhr. Am Nachmittag ab 15.05 Uhr gratuliert ORF III der Schauspielerin Elfi Eschke, die taggleich ihren 70. Geburtstag feiert, mit „Eine fast perfekte Scheidung“ und „Eine fast perfekte Hochzeit“ (16.50 Uhr). In den Teilen zwei und drei der Komödientrilogie von Reinhard Schwabenitzky ist Elfi Eschke an der Seite von Andreas Vitásek zu erleben.

Weihnachtliche Spannung gibt es gleich zu Beginn des Agatha-Christie-Abends mit „Agatha Christie’s Poirot: Hercule Poirots Weihnachten“ (20.15 Uhr). Der tyrannische und überaus reiche Simeon Lee (Vernon Dobtcheff) versammelt zum Weihnachtsfest seine Familie um sich. Hercule Poirot (David Suchet) lädt er ebenfalls zu dieser Zusammenkunft, weil er um sein Leben fürchtet. Diese Furcht ist nicht unberechtigt – denn wenige Tage später wird er ermordet. Was zunächst wie ein Raubüberfall aussieht, bei dem wertvolle Diamanten gestohlen werden, entpuppt sich als verzwickte Familienangelegenheit, bei der selbst Hercule Poirot kurzzeitig den Überblick verliert.

Danach in der zweiten Folge der französischen Krimiserie „Agatha Christie: Kleine Morde“ heißt es „Ene mene muh …“ (22.05 Uhr). Frankreich, 1934: Zu Unrecht des Muttermordes beschuldigt, wird Jacko (Julien Baumgartner) im Gefängnis ermordet. Als sie den Fall neu aufrollen, stoßen Kommissar Larosière (Antoine Duléry) und Inspektor Lampion (Marius Colucci) auf einen hasserfüllten Familienclan, der plötzlich von weiteren Morden heimgesucht wird.

