Medien-Branchenreport ab sofort erhältlich

Fünfte Ausgabe des Medienhandbuches Österreich erschienen.

Wien (OTS) - Der Stand und die Perspektiven der Digitalisierung und Globalisierung von Medientechnik, Medienmärkten sowie Medienmarken stehen im Mittelpunkt des aktuellen Medienhandbuches Österreich 2021.

Auch das Jahr 2021 ist stark geprägt durch die Auswirkungen der andauernden Corona-Pandemie. Die Konsequenzen aus der Bekämpfung der Pandemie haben nochmals die Digitalisierung von Kommunikation beschleunigt und diese in der Breite der Gesellschaft sowie in nahezu allen Bereichen von Beruf und Lebensführung durchgesetzt. Die damit verbundenen Folgen für den Inhalt der Nachrichten, für die Organisation von Medien und die Finanzierung von Medienunternehmen haben sich dauerhaft manifestiert. Diese Konsequenzen werden von den nationalen und internationalen Gastautorinnen und -autoren Georg Doppelhofer, Joachim Feher, Florian Haumer und Castulus Kolo, Thomas Koch, Peter Kropsch, Lucy Kueng, Clarissa Moughrabi, Siamac Alexander Rahnavard, Markus Schöberl, Ernst Sittinger, Markus Spiekermann, Wolfgang Struber, Karin Thiller, Guillaume Vasse, Michael Wagenhofer und Roland Weißmann in eingehenden Analysen dargestellt.

Neben der empirischen Aufarbeitung des diesjährigen Themenschwerpunktes bietet das Medienhandbuch Österreich auch wieder umfangreiche Daten zu den Medienmärkten, Reichweiten und Medienunternehmen. Eigene Beiträge befassen sich mit dem Stand und den Entwicklungen der Werbeaufwendungen, mit Medienökonomie, Steuern und Erlösen sowie mit der aktuellen, für das Medienwesen relevanten Gesetzgebung und Rechtsprechung. Der Serviceteil bietet nicht nur einen Überblick über Marktstudien und -erhebungen, Verbände und Institutionen des Medienwesens, Aus- und Fortbildungsinstitutionen sowie Berufsvereinigungen, sondern enthält auch eine Chronik des Medienjahres 2020/2021 sowie Preise der Medien-, PR- und Werbebranche. In einem lexikalischen Teil werden zusätzlich die Mediadaten ausgewählter österreichischer Print-, TV-, Radio- und Online-Medien dargestellt. Auf www.medienhandbuch.at findet sich zusätzlich die komplette Datenbank mit Mediadaten und Kontakten von 10.000 Journalistinnen und Journalisten und über 3.000 Medien.

Das Medienhandbuch Österreich 2021 ist im Studienverlag erschienen und ab sofort für EUR 34,90,- unter www.medienhandbuch.at und im gut sortierten Buchhandel erhältlich. Als Almanach und als Branchenreport richtet sich das Medienhandbuch Österreich an Praktikerinnen und Praktiker des Medienwesens ebenso wie an all jene, die an Medien und an Kommunikation interessiert sind.

Rückfragen & Kontakt:

Verband Österr. Zeitungen (VÖZ)

Roman Vonderhaid

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43 664 33 29 419

roman.vonderhaid @ voez.at

https://voez.at/