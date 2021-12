„Nicht ohne meine Tiere“: „Am Schauplatz“ porträtiert Menschen, deren Haustiere ihnen helfen, besser mit Einsamkeit umzugehen

Am 9. Dezember um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der vierte Lockdown und die Weihnachtszeit – wer allein lebt, fühlt sich jetzt vielleicht einsamer als je zuvor. „Mein einziger Trost ist mein kleines Hundi“, sagt Herr Wölfig. Mit oder ohne Lockdown ist „Bella“ meist seine einzige Gefährtin. Zu Weihnachten bekommt sie von ihrem Herrchen Geschenke und ein Festessen. Auch Mutzi, Nero und Jerry werden am Heiligen Abend verwöhnt. Ihre Frauchen und Herrchen würden für sie ihr letztes Hemd geben. Und das, obwohl sie selbst von der Mindestpension leben. Der „Pfotenmarkt auf Rädern“, eine Tiertafel in Wien, versorgt Tierbesitzer/innen mit geringem Einkommen. Gabi Kollmann arbeitet ehrenamtlich mit. Sie liefert nicht nur Futter, sondern nimmt sich auch Zeit für Gespräche. „Für viele sind ihre Tiere die einzigen Ansprechpartner. Wenn wir kommen, sind diese Menschen oft sehr redefreudig“, erzählt sie.

Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Nicht ohne meine Tiere“ – zu sehen am Donnerstag, dem 9. Dezember 2021, um 21.05 Uhr in ORF 2 – porträtiert Beate Haselmayer Menschen, denen ihre Hunde und Katzen Halt geben. Und sie zeigt, was passiert, wenn die Tierliebe endet. Zu Beginn der Pandemie haben sich viele Menschen aus Angst vor Einsamkeit ein Haustier zugelegt. Im Sommer, als Corona vorbei zu sein schien, wurden zahllose Hunde und Katzen einfach wieder ausgesetzt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at