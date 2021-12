„Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ am 8. Dezember in ORF 2

Es weihnachtet sehr – mit Schätzen aus dem ORF-Archiv

Wien (OTS) - Es weihnachtet sehr bei „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“! Mitten im Advent widmet sich Peter Rapp in der aktuellen Ausgabe seiner Kult-Reihe den bevorstehenden Feiertagen. Und so präsentiert er am Mittwoch, dem 8. Dezember 2021, um 22.00 Uhr in ORF 2 gemeinsam mit Johannes Hoppe Heiter-Besinnliches aus dem ORF-Archiv zum Thema Weihnachten.

Zahlreiche Schätze und Schmankerln aus dem ORF-Archiv erwarten das Publikum: Berührende Momente, wenn Georg Danzer mit seiner Tochter Daniela gemeinsam „Wie war Weihnachten“ singt, oder umwerfend komische Ausschnitte, wenn unter anderem Fritz Wepper bei einem Interview über sein schönstes Weihnachtsgeschenk aus einem Lachanfall nicht herauskommt.

Auch Peter Rapp selbst, der mehr als 30 Jahre lang jeden Heiligen Abend im ORF moderierte, ist in Aktion zu sehen: wie er Udo Jürgens dazu brachte, ein eigenes Lied für LICHT INS DUNKEL zu schreiben, wie er der Gattin von Bundespräsident Kirchschläger beinahe in den Schoß fiel oder beim Duett mit Mort Shuman zu dessen Hit „Save the Last Dance for me“. Otto Schenk, Helmut Qualtinger und Hans-Joachim Kulenkampff räsonieren über Weihnachten, und Jazz Gitti, Falco und Rainhard Fendrich tragen Musikalisches zu dieser Weihnachtsausgabe bei.

