Saisonbilanz: Millionenpublikum bei den Formel-1-Übertragungen von ServusTV

Die Bestwerte der Saison: 777.000* verfolgten den Showdown in Saudi-Arabien im TV| 45,6% Marktanteil erzielte das Rennen in den Niederlanden

Salzburg/Wals (OTS) - Die erste Formel-1-Saison bei ServusTV ist abgeschlossen – und das sehr erfolgreich, wie ein Blick auf die Zahlen bestätigt. 3,3 Millionen Menschen sahen die zwölf Formel-1-Rennen bei ServusTV (kum. NRW 1min), den höchsten Marktanteil der Saison erzielte ServusTV beim Großen Preis der Niederlande mit dem Rennen in Zandvoort mit 45,6% (Gruppe 12+). In der Gruppe 12-49 lag der Wert gar bei 47,8%.



Die höchste Durchschnittsreichweite erzielte der spektakuläre WM-Lauf von Saudi-Arabien am vergangenen Wochenende mit 777.000* (Gruppe 12+). Auch auf den digitalen ServusTV-Kanälen war der vorletzte Showdown der Saison mit 273.000 Video Views der stärkste der Saison.



„Wir können auf unsere erste Saison in der Königsklasse stolz sein“, resümiert ServusTV-Sport-Chef Christian Nehiba, „der ORF hat die Messlatte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hochgelegt, aber wir waren vom ersten Saisonrennen an durchaus auf Augenhöhe und haben ein Millionenpublikum erreicht. Wir haben um Andrea Schlager und Andreas Gröbl ein tolles und sympathisches On-Air-Team auf die Beine gestellt. Unseren Experten Niko Hülkenberg, Mathias Lauda, Christian Klien, Philipp Eng und Philipp Brändle ist es hervorragend gelungen, auch komplexe Themen für jedermann verständlich aufzubereiten. Das haben auch die Zuseher honoriert.“



*DRW, Gruppe 12+



