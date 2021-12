Bernhuber: Ein österreichischer Christbaum für das EU-Parlament

Niederösterreichische Tanne schmückt das Europaparlament - "Zeichen der Besinnlichkeit und Zuversicht"

Brüssel (OTS) - Zum 24. Mal schmückt dieses Jahr ein österreichischer Christbaum das Europäische Parlament in der Adventszeit. "Es ist mir eine besondere Freude, die Tradition des österreichischen Christbaumes für das Europaparlament fortzuführen. Mit dem Christbaum wollen wir Ruhe, Besinnlichkeit und Zuversicht in die hektische Vorweihnachtszeit in Brüssel bringen", sagt Alexander Bernhuber, der heuer dafür gesorgt hat, dass der Baum seinen Weg aus Österreich nach Brüssel klimaschonend mit dem Zug gefunden hat. "Die vier Meter hohe, geschmückte Tanne macht auch die harte Arbeit der Bäuerinnen und Bauern sichtbar. Durch ihre wertvolle Arbeit sichern sie unsere Lebensmittelversorgung und erhalten und pflegen den ländlichen Raum und unsere Wälder. Unsere heimischen Familienbetriebe sind daher eine wesentliche gesellschaftliche Stütze."

Die knapp vier Meter hohe Tanne stammt aus nachhaltiger Produktion der Christbaumkultur von Familie Staffenberger aus Maria Laach am Jauerling (NÖ). Der Transport des Christbaumes wurde von den Österreichischen Bundesbahnen in einer regulären NightJet-Fahrt auf der Strecke Wien-Brüssel klimafreundlich durchgeführt. Bernhuber hat den Christbaum an Othmar Karas übergeben, der als Vizepräsident das Europäische Parlament vertreten hat.

Karas sagt: "Der Christbaum aus Österreich ist das eindrücklichste Symbol des nahenden Weihnachtsfests im Kreise der Familie und Freunde. Gerade in einer so schwierigen Zeit gibt uns der festlich geschmückte Baum Halt, lässt uns Innehalten und uns aufs Wesentliche Besinnen. Blicken wir gemeinsam und bald von den Weihnachtsfeiertagen gestärkt in eine gute Zukunft und einen erfolgreichen Weg aus dieser hartnäckigen Krise. Ich bin stolz, dass die schöne österreichische Tradition des Christbaums für das Europaparlament trotz Pandemie stattfinden kann. Dafür danke ich Alexander Bernhuber ganz herzlich."

Aufgrund der geltenden Einschränkungen durch die Pandemie fand die Übergabe heuer im kleinen Rahmen in Anwesenheit unseres EU-Kommissars Johannes Hahn und des österreichischen EU-Botschafters Nikolaus Marschik statt. Als besonderer Höhepunkt erfolgt eine feierliche Segnung der Tanne durch Michael Staberl, Superior der Wallfahrts-Basilika in Mariazell.

Die Tradition eines österreichischen Christbaums geht auf die niederösterreichische EU-Abgeordnete Agnes Schierhuber zurück. Denn bis 1998 war es üblich, einen Baum aus Plastik im Parlament aufzustellen. Heuer hat der Mostviertler Europaabgeordnete Alexander Bernhuber bereits zum dritten Mal die traditionelle Christbaumübergabe an das Europaparlament organisiert.

