FPÖ – Ecker: Österreichisches Zertifikat für 24-Stunden-Betreuung sichert einheimische Pflegestandards

Wien (OTS) - „Aufgrund des steigenden Pflegebedarfs und der stetigen Nachfrage nach Pflegebediensteten für die 24-Stunden-Betreuung sind qualitätsüberprüfte Vermittlungsagenturen mit Sitz in Österreich überlebensnotwendig“, so die freiheitliche Seniorensprecherin NAbg. Rosa Ecker, MBA auf eine Anfragebeantwortung durch das Sozialministerium. Die Zertifizierung nach dem Österreichischen Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ 24) wird durch den Verein zur Förderung der Qualität in der Betreuung älterer Menschen durchgeführt. Das Gütesiegel bekommen somit nur jene Agenturen, die sich freiwillig gemäß den Richtlinien des Sozialministeriums überprüfen haben lassen. „Diese Maßnahmen garantieren, dass nicht nur die gesetzlichen Mindestauflagen, sondern auch darüberhinausgehende Qualitätsrichtlinien eingehalten werden. Nur so kann die Gewährleistung unserer einheimischen Pflegestandards gesichert werden“, so Ecker.

„Bisher wurde das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung von 46 Agenturen beantragt, dabei haben 38 Agenturen das Zertifikat auch tatsächlich erhalten. Erfreulicherweise hat nicht nur die Gesamtzahl österreichweit zugenommen, sondern auch die Anzahl der Agenturen mit Sitz in Oberösterreich“, erklärte Ecker, die aus diesem Bundesland kommt.

Das Gütesiegel garantiere die lokale Betreuungssituation für Kundinnen und Kunden, Angehörige und Betreuungskräfte in Zusammenarbeit mit den Vermittlungsagenturen. „Kompetente Hilfe vor Ort ist ein wichtiger Baustein für eine effektive und würdevolle Betreuung unserer Senioren in den eigenen vier Wänden, solange es geht, und muss auch weiterhin tatkräftig unterstützt werden. Jetzt ist die rasche Umsetzung dringend nötig“, mahnte Ecker in Richtung Sozialministerium ein.

