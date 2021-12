„ZIB Spezial“ mit PK von Bundeskanzler Karl Nehammer

Heute ab 10.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Aufstieg vom Innenminister zum Bundesparteiobmann der ÖVP und Bundeskanzler der Republik kam rasch und unerwartet. Nach dem Rückzug von Sebastian Kurz aus allen politischen Ämtern ist Karl Nehammer der Mann an der Regierungsspitze. Die Angelobung hat er hinter sich, große Aufgaben vor sich. Wie legt er die Bekämpfung der Corona-Pandemie an? Wie die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner? Und wie steht er zu seinem Vor-Vorgänger Sebastian Kurz?

Wie Karl Nehammer sein Amt anlegen will, dazu nimmt er heute, am Dienstag, dem 7. Dezember 2021, in einer Pressekonferenz Stellung. ORF 2 überträgt im Rahmen einer „ZIB Spezial“ ab 10.20 Uhr live. Durch die Sendung führt Margit Laufer – im Studio zu Gast sind „ZIB“-Innenpolitikchef Hans Bürger und „ZIB“-Wissenschaftschef Günther Mayr.

