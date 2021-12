Podcast: Das Team als Familie?

Neue Podcast-Folge „Always On“ – APA-Tech-Chef Clemens Prerovsky im Gespräch mit COPE-CEO Xenia Daum über den Familiengedanken in der MitarbeiterInnenführung

Wir sind alle sehr stolz, miteinander zu arbeiten, und daraus ist schließlich die ganze Firmenphilosophie entstanden Xenia Daum, Geschäftsführerin COPE Content Performance Group

Wien (OTS) - Wie entsteht aus zwei Unternehmen ein funktionierendes Team? Bei COPE ist das innerhalb weniger Monate gelungen. Die COPE Content Performance Group, die Agentur für Digitalmarketing und datenbasiertes Content Marketing der Styria Media Group, ist Anfang 2021 aus der Fusion von styria digital one und Styria Content Creation hervorgegangen. CEO Xenia Daum spricht in der neuesten Podcast-Folge von „Always On“ mit APA-Tech-Chef Clemens Prerovsky über Zusammenwachsen und Zusammenhalt in Teams.

„Wir sind mehr als ein Team“ – so steht es sogar auf der Website der Agentur, und: „Willkommen in der COPE Famiglia“. Warum das so ist? „Das war nicht etwas, das wir geplant hätten. Die klassischen Teambuilding-Methoden haben sicher ihren Teil beigetragen. Im Endeffekt waren es aber die einzelnen Personen, die das Ganze mit unglaublichem Einsatz und Enthusiasmus zum Laufen gebracht haben. Wir sind alle sehr stolz, miteinander zu arbeiten, und daraus ist schließlich die ganze Firmenphilosophie entstanden “, erklärt Xenia Daum.

Bei der Fusion zum letzten Jahreswechsel habe man das sehr stark gemerkt. Styria digital one hatte bereits ein sehr enges Teamgefüge, für den anderen Teil der KollegInnen sei das zuerst nicht leicht gewesen, hineinzufinden. „Mit der COPE Famiglia haben wir das jedoch sehr schnell geschafft, auch die neuen KollegInnen willkommen zu heißen und wirklich auch einen sehr schönen gemeinsamen Teamgeist zu entwickeln.“

Als entscheidende Faktoren, wenn man sich für den Familiengedanken in der Teamführung entscheidet, nennt Xenia Daum: „Wir haben die Hierarchie von Haus aus sehr flach aufgebaut und leben hohe Transparenz und sehr viel Mitsprache. Das heißt nicht, dass alles basisdemokratisch entschieden wird. Aber wir machen transparent, dass etwas entschieden wurde und warum. Umgekehrt packt auch das Management operativ mit an, da ist sich niemand für etwas zu schade. Und es muss auch niemand an Aktivitäten wie einem gemeinsamen Mittagessen oder Afterwork-Abend teilnehmen, es ist alles freiwillig.“

Was der Zustand eines Geschirrspülers dem Management sagen kann, ob sie die Familien-Philosophie jedem Unternehmen empfiehlt und vieles andere verraten Xenia Daum und Host Clemens Prerovsky in der aktuellen Podcast-Folge von „Always On“.

Die aktuelle und weitere Folgen der Podcast-Serie „Always On“ sind auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts zu finden.

„Always On“ mit Clemens Prerovsky

Geschichten aus der Praxis, gebündelt mit unverblümten Meinungen und konkreten Tipps: Der IT-Podcast von APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky beleuchtet Trends und Innovationen aus der Welt der IT. Von Agilität über Cloud Services bis hin zu User Experience und Recruiting – gemeinsam mit renommierten Gästen ermöglicht Clemens Prerovsky ExpertInnen sowie QuereinsteigerInnen einen einfachen und verständlichen Zugang zu diversen Tech-Themen.

