Der Weltmarktführer True Fit beschafft sich 30 Millionen Dollar bei 85 % Umsatzwachstum

Boston (ots/PRNewswire) - Es beschleunigt damit die Mission, digitales Wachstum im 2 Billionen Dollar Bekleidungsmarkt zu erschließen, indem es Käufern hilft, das zu finden, was sie lieben, und Einzelhändlern, was sie brauchen

True Fit, der globale Daten- und Softwareführer, den Einzelhändler wählen, um Passform und Größe zu entschlüsseln, gab heute eine Wachstumsrunde in Höhe von 30 Millionen US-Dollar bekannt. Da sich der Bekleidungsmarkt mit einem Volumen von 2 Billionen Dollar seit der Pandemie rapide ins Internet verlagert hat, wuchs der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) von True Fit um 85 %, und die Kundenakzeptanz stieg parallel dazu um 109 % im gesamten True Fit-Netzwerk, das inzwischen 82 Millionen aktive Mitglieder hat. Das Wachstum von True Fit bei Umsatz, Einzelhändlern und aktiven Mitgliedern deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach vertrauenswürdiger Passformberatung bei digitalen Käufern steigt.

True Fit ist die einzige Plattform, die die Online-Anpassung in großem Umfang löst und Käufern auf der ganzen Welt ein realistisches und zuverlässiges Erlebnis bietet. Das Fashion Genome von True Fit ist die weltweit größte vernetzte Datenplattform, die KI-gesteuerte Modelle mit Produktattribution für 17.000 Marken, 250 Milliarden Dollar an marktübergreifendem Kaufverhalten und Präferenzdaten von über 200 Millionen registrierten True Fit-Mitgliedern kombiniert. Das Fashion Genome unterstreicht die außergewöhnlichen Software- und Datendienste, die Marken und Einzelhändler nutzen, um das Kauferlebnis online zu personalisieren. Diese Fokussierung auf das Kundenerlebnis auf führenden Websites von PacSun über Under Armour bis hin zu Boden führt zu einem Umsatzanstieg von 2-5 %, der durch einen Anstieg der Bestellrate um 47 % erzielt wird.

William R. Adler, Präsident und CEO von True Fit, kommentierte: „Wir sind von diesem Moment inspiriert. Die Verbraucher befinden sich inmitten eines Generationswechsels hin zum digitalen Einkaufen. Bekleidungsmarken und Einzelhändler gehen schnell Partnerschaften mit True Fit ein, um ihren Kunden ein hervorragendes Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns darauf, das Wachstum in der Bekleidungsbranche zu fördern - der letzten großen Verbraucherkategorie, die digital wird."

Die zusätzliche Wachstumsinvestition in Höhe von 30 Millionen US-Dollar wurde von dem Lead-Investor von True Fit, Georgian, angeführt. Georgian ist ein milliardenschweres Fintech-Unternehmen, das in wachstumsstarke Softwareunternehmen investiert, die Daten auf leistungsstarke Weise nutzen. Georgian wurde ergänzt durch Jump Capital, Signal Peak Ventures, Intel Capital und der neue Investor Espresso, einem führenden Risikokreditfonds. Die Finanzierung wird die Expansion von True Fit verstärken und gleichzeitig wichtige Innovationen im Bereich Kundenerfahrung und konkurrenzlose Datensätze für 2022 vorantreiben.

Justin LaFayette, Hauptinvestor beiGeorgian, erklärte: „True Fit ist dank seines einzigartigen Datensatzes und seiner KI der führende Anbieter in diesem aufregenden Markt. Wir freuen uns, Teil dieses Generationswechsels hin zur Digitalisierung zu sein und dabei zu helfen, die erstklassige Lösung von True Fit zu verbreiten."

Über True Fit

True Fit ist die führende Plattform für Kundenerlebnisse, die von Bekleidungs- und Schuhhändlern genutzt wird, um die Passform zu entschlüsseln und Kunden nur mit dem zu verbinden, was sie lieben. Es hat die umfangreichsten Schuh-, Bekleidungs- und Verbraucherdaten der Welt organisiert, um die besten Passformempfehlungen für die Marken und Stile der Branche zu geben. Die Plattform wird von den weltweit führenden Schuh- und Bekleidungshändlern genutzt, die 17.000 Marken und 82 Millionen aktive Mitglieder vertreten. Die Datenplattform von True Fit unterstreicht die außergewöhnlichen Software- und Datendienste, die Marken und Einzelhändler nutzen, um das Kauferlebnis online zu personalisieren.

TrueFit.com

Logo - https: //mma.prnewswire.com/media/1702488/TrueFit_Icon_PMS200c_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

01892 784 500,

Email: sarah.cole @ fieldworksmarketing.co.uk