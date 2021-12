Raab und Edtstadler: Regierungsteam sichert Stabilität

Gratulation an Bundeskanzler Nehammer und die neuen Mitglieder im Regierungsteam

Wien (OTS) - „Mit Karl Nehammer als Bundeskanzler und den neuen Mitgliedern im Regierungsteam werden wir uns unverzüglich und mit voller Kraft den Herausforderungen der Pandemiebewältigung annehmen. Die Bevölkerung erwartet, dass wir die Arbeit anpacken und das tun wir auch“, so die Kanzleramtsministerinnen Susanne Raab und Karoline Edtstadler.

Raab weiter: „Karl Nehammer ist genau der Richtige, um in dieser schwierigen Zeit die Herausforderungen, vor denen unser Land steht, zu bewältigen. Auch die anderen neuen Minister sind ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet und haben bereits ihr Können in den verschiedensten Positionen unter Beweis gestellt.“ Besonders freut sich Frauenministerin Raab über die neue Staatssekretärin Claudia Plakolm: „Ich übergebe Claudia Plakolm mit gutem Gewissen die Jugendagenden, weil sie ein Sprachrohr für Jugend in der Bundesregierung sein wird und damit das Zukunftsthema Jugend eine besondere Schwerpunktsetzung erfährt.“



„Unser oberstes Ziel ist die Pandemiebekämpfung. Mit den neuen Regierungskollegen und der Staatssekretärin haben wir exzellente und kompetente Persönlichkeiten, mit denen wir die vor uns liegenden Herausforderungen bewältigen werden. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und auf das gemeinsame Arbeiten in Österreich und in Europa“, so Kanzleramtsministerin Edtstadler.

