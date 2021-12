AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 13. Dezember

Thema der Sendung: "Luxus" Heizen: Was tun gegen rasant steigende Energiepreise?

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 13. Dezember 2021, um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentswebsite die VertreterInnen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Luxus" Heizen: Was tun gegen rasant steigende Energiepreise?

Egal ob Strom, Gas, Treibstoff oder Heizöl - rekordverdächtige Energiepreise lassen derzeit die Inflation kräftig ansteigen und bringen Österreichs Haushalte ausgerechnet zu Beginn der Heizsaison unter Druck. Im Durchschnitt sind die Energiekosten um 22,8% höher als im Vorjahr. Warum schnellen die Energiepreise in die Höhe und was kann die Politik tun damit Heizen nicht zum Luxus wird?

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

"Luxus" Heizen: Was tun gegen rasant steigende Energiepreise?

Es diskutieren : Tanja Graf (ÖVP), Alois Schroll (SPÖ), Axel Kassegger (FPÖ), Lukas Hammer (Grüne), Karin Doppelbauer (NEOS)

Expertinnen: Alfons Haber (E-Control) und Josef Thoman (Arbeiterkammer)

Moderation: Gerald Groß (Schluss) mar

