Klaudia Tanner gratuliert neuen Regierungsmitgliedern

Wien (OTS) - Angesichts der heutigen Angelobung der neuen Regierungsmitglieder durch den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, beglückwünscht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den neuen Bundeskanzler Karl Nehammer, Innenminister Gerhard Karner, Finanzminister Magnus Brunner, Bildungsminister Martin Polaschek und Staatssekretärin Claudia Plakolm zur Neubestellung sowie Alexander Schallenberg, der heute in sein Amt als Außenminister zurückkehrt:



„In herausfordernden Zeiten braucht es Stabilität, die notwendige Ruhe, aber auch Mut, um Entscheidungen gezielt zu treffen. Bundeskanzler Karl Nehammer bringt all diese Eigenschaften mit. Mit der heutigen Angelobung wurden die Weichen für die Volkspartei und die künftige Arbeit in der gesamten Bundesregierung gestellt. Ich gratuliere allen neuen Mitgliedern der Bundesregierung wie Innenminister Gerhard Karner, Finanzminister Magnus Brunner, Bildungsminister Martin Polaschek und Staatssekretärin Claudia Plakolm zu ihren neuen Aufgaben. Aber auch Alexander Schallenberg, der mit heute in sein Amt als Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten zurückkehrt. Ich freue mich auf eine gute und produktive Zusammenarbeit für unser Land. Unsere Aufgabe als Bundesregierung ist es jetzt gemeinsam weiterzuarbeiten und an einem Strang zu ziehen, aber vor allem für Stabilität zu sorgen – für unsere Bürgerinnen und Bürger Österreichs.“

