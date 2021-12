Deutsch: Glückwunsch an neue Regierungsmitglieder, Corona-Krise braucht Zusammenarbeit

IKG-Präsident Oskar Deutsch gratuliert Bundeskanzler Karl Nehammer und sieht Möglichkeit für nationalen Schulterschluss in Krisenzeiten

Wien (OTS) - Mit Karl Nehammer hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute einen „erfahrenen und verbindlichen Politiker zum Bundeskanzler angelobt“, kommentiert Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) und der Israelitischen Religionsgesellschaft (IRG) die heutige Angelobung. „Gerade in dieser Phase der Pandemie, die extremistische Kräfte zu missbrauchen versuchen, ist nun eine Gelegenheit gekommen, alle konstruktiven Kräfte in unserem Land an Bord zu holen, um gemeinsame Lösungen für die Gesundheit der Menschen und unsere Demokratie zu erarbeiten.“



In diesem Zusammenhang als beispielgebend bezeichnet Deutsch die Angelobungszeremonie selbst, da physischer Abstand gehalten und Schutzmasken getragen wurden. Dies könne auch zu Bewusstseinsbildung in wissenschaftsfeindlichen Kreisen beitragen.



Der IKG-Präsident betont: „Die mit Abstand wichtigste Aufgabe der Bundesregierung und für alle verantwortungsbewussten Kräfte, unabhängig ihrer politischen Überzeugungen, ist derzeit zweifelsohne die Bewältigung der Gesundheitskrise.“ Erfreut zeigt sich die IKG über den eingeschlagenen Weg der Einbeziehung der konstruktiven Oppositionsparteien, der Sozialpartner, Religionsgemeinschaften und Vertretern der Zivilgesellschaft.



Auch den neu angelobten Regierungsmitgliedern und der Staatssekretärin wünscht der IKG-Präsident gutes Gelingen. In persönlichen Gesprächen würden spezifische Themen adressiert werden, die über das Krisenmanagement hinausgehen. Eine akute Herausforderung stellt die Gewährleistung der inneren Sicherheit für alle Menschen in Österreich dar. Insbesondere jüdische Einrichtungen seien durch von Extremisten mitorganisierte Kundgebungen vor besondere Herausforderungen gestellt, die Polizei, Bundesheer und Sicherheitskräfte der IKG bisher gut gemeistert haben.

Rückfragen & Kontakt:

Israelitische Kultusgemeinde

Ben Dagan BA MA

066488851566

b.dagan @ ikg-wien.at

www.ikg-wien.at