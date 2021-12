Arbeitsminister Kocher gratuliert Karl Nehammer und den neuen Regierungsmitgliedern zur neuen Aufgabe

Geht jetzt darum, die Pandemie bestmöglich zu bekämpfen und den Arbeitsmarkt zu stabilisieren

Wien (OTS) - Arbeitsminister Martin Kocher gratuliert Karl Nehammer und den neuen Regierungsmitgliedern zur Angelobung und wünscht viel Erfolg für die bevorstehende Aufgabe: „Das neue Regierungsteam unter Karl Nehammer als neuen Bundeskanzler setzt sich aus vielen Expertinnen und Experten in ihrem Fach und Persönlichkeiten mit langjähriger politischer Erfahrung zusammen. In der aktuellen Zeit, die von Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Pandemieentwicklung geprägt ist, ist es wichtig, für Stabilität im Land zu sorgen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen“, so Kocher.

Arbeitsminister Kocher freut sich darüber hinaus auf die Zusammenarbeit mit den neuen Regierungskolleginnen und -kollegen und ihren Teams. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Regierungsteam mit dem Koalitionspartner, auch in Zukunft sicherstellen können, dass gemeinsame Projekte bestmöglich umgesetzt werden“, betont Kocher abschließend.

