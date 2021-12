Schülerunion gratuliert Claudia Plakolm zur Angelobung als Staatssekretärin für Jugendfragen

Wien (OTS) - Vor sieben Jahren war Claudia Plakolm noch aktive Funktionärin der Schülerunion in Oberösterreich. Ab heute ist sie im Bundeskanzleramt als Staatssekretärin für Jugendfragen zuständig. Die Schülerunion freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit für die Anliegen und Wünsche der Schülerinnen und Schüler!

Die Regierungsumbildung hatte auch einen Effekt auf die bildungspolitische Personallandschaft: Ab heute gibt es im Bundeskanzleramt ein eigenes Staatssekretariat für Jugendfragen. Dieses wird von der 26-Jährigen Oberösterreicherin Claudia Plakolm bekleidet, welche selbst bis vor sieben Jahren noch aktive Funktionärin, als AHS Landesschulsprecherin und dann Landesobfrau in der Schülerunion, war.

“Unsere Funktionärinnen und Funktionäre brennen dafür, sich konsequent für Jugendliche einzusetzen und stark zu machen, und das auch oft noch nach ihrer aktiven Funktionärszeit. Ein perfektes Beispiel dafür ist Claudia Plakolm, die seit ihrer heutigen Angelobung Staatssekretärin für Jugendfragen im Bundeskanzleramt ist. Wir freuen uns wirklich sehr, dass eine ehemalige Funktionärin der Schülerunion dieses wichtige politische Amt übernehmen wird und sind uns sicher, dass wir in Zusammenarbeit viel für Österreichs Schülerinnen und Schüler bewirken können! In diesem Sinne wollen wir Claudia Plakolm herzlich zur neuen Aufgabe gratulieren!”, so die Bundesobfrau der Schülerunion Österreich Carina Reithmaier.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2021/22 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger kommt ebenfalls von der Schülerunion.

