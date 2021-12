Wöginger: Bundeskanzler Karl Nehammer ist gut für unser Land

ÖVP-Klubobmann gratuliert den neu angelobten Regierungsmitgliedern der ÖVP

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Mit Karl Nehammer wird eine erfahrene, verantwortungsbewusste und exzellente Führungspersönlichkeit Bundeskanzler in unserer Heimat Österreich und für alle Menschen, die in unserem Land leben“, gratuliert ÖVP-Klubobmann August Wöginger dem neuen Bundeskanzler nach der Angelobung durch Bundespräsident Alexander van der Bellen. „Karl Nehammer ist professionell und konsensfähig. Er arbeitet lösungsorientiert und setzt auf Dialog. Das ist gut für unser Land und seine Bevölkerung!“

Wöginger gratulierte auch den weiteren neuen Regierungsmitgliedern der ÖVP zu ihrer Angelobung durch den Bundespräsidenten. Claudia Plakolm werde als bisherige Jugendsprecherin mit Wissen und Elan als Staatssekretärin im Bundeskanzleramt für die Jugend zuständig sein. Das Finanzministerium werde unter dem neuen Bundesminister Magnus Brunner in guten Händen sein. „Er hat bereits als Energiestaatssekretär eine hervorragende Expertise abgeliefert.“ Mit Martin Polaschek werden das Bildungs- und Wissenschaftsministerium und die österreichische Bildungspolitik weiterhin von einem erfahrenen Experten geleitet. Und mit Gerhard Karner übernehme ein „politischer Voll-Profi“ das Innenministerium, ist Wöginger überzeugt davon, dass der neue Innenminister die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortsetzen wird.



Abschließend dankte Wöginger nochmals Alexander Schallenberg, der bereit gewesen sei, in einer schwierigen Situation Verantwortung für Österreich zu übernehmen. Er übernimmt nun wieder das Amt des Außenministers. Das neue Regierungsteam werde mit Begeisterung, Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein an die Arbeit gehen – „es gilt, große Herausforderungen zu bewältigen“, erinnerte der ÖVP-Klubobmann an die Covid-Pandemie und große politische Vorhaben. „Mit Karl Nehammer an der Spitze der Regierung wird uns das auch gelingen“, schloss Wöginger.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at