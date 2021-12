95.000 Euro für LICHT INS DUNKEL bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MONTAG, 6. DEZEMBER 2021, 22.45 UHR BEACHTEN!

Wien (OTS) - Promis quizzen für den guten Zweck! Am Montag, dem 6. Dezember 2021, erspielen Silvia Schneider, Petra Morzé, Michael Schönborn und Chris Steger um 20.15 Uhr in ORF 2 bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“ insgesamt 95.000 Euro für „Licht ins Dunkel“. Die erspielten Gewinne werden von Meine Trafik, die Österreichischen Trafikant/innen, AURENA, Steinbach International und EPAMEDIA zur Verfügung gestellt. Weitere Infos zu LICHT INS DUNKEL sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Mit „Last Christmas“, italienischen Teigwaren, dem „20-Schilling-Blick“ und auffälligen Masken zu 95.000 Euro

Silvia Schneider steuerte mit Hilfe des Publikumsjokers und der richtigen Antwort B auf die 10. Frage (Welcher Song schaffte es 36 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung erstmals 2020 an die Spitze der britischen Charts? A: Winter Wonderland, B: Last Christmas, C:

Little Drummer Boy, D: A Winter's Tale) 10.000 Euro zu diesem Resultat bei.

Chris Steger schaffte es mit Unterstützung des Telefonjokers 25.000 Euro mit der richtigen Antwort A bis zur 12. Frage (Welche Teigwaren werden in Bologna traditionell mit Ragù alla bolognese gegessen? A:

Tagliatelle, B: Fusilli, C: Penne, D: Orecchiette).

Michael Schönborn zieht bei Frage 13 seinen Bruder, Kardinal Christoph Schönborn, zu Rate – auch wenn ihn dieser bei der Lösung nicht unterstützen kann, entscheidet er sich für die richtigen Antwort B und sichert damit weitere 35.000 Euro für den guten Zweck (Wer den „20-Schilling-Blick“ auf die Semmeringbahnstrecke genießt, sieht die Polleroswand und das Viadukt der ...? A: Alten Mulde, B:

Kalten Rinne, C: Hohen Kerbe, D: Schnellen Furche).

Petra Morzé erspielte mit Unterstützung des Publikumsjokers 25.000 Euro. Sie wusste die richtige Antwort B auf die 12. Frage (Das Tragen einer auffälligen Maske während des Matches gehört zum Alltag für die meisten …? A: russischen Kampfsportler, B: mexikanischen Wrestler, C:

japanischen Sumoringer, D: brasilianischen Kickboxer).

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der „Promi-Millionenshow“ umfasste der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reichte wie bei allen Promi-Ausgaben bis zur 75.000-Euro-Frage.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: (Gewinnstufe) 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage10: (Gewinnstufe) 10.000 Euro – Silvia Schneider

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro – Chris Steger, Petra Morzé

Frage 13: 35.000 Euro – Michael Schönborn

Frage 14: 50.000 Euro

Frage 15: 75.000 Euro

