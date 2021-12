Toto: Fünffachjackpot – 40.000 Euro für nächsten Dreizehner

Vierfachjackpot beim Zwölfer siebenmal geknackt

Wien (OTS) - Das „Jackpot Paarlaufen“ bei Toto hat nun ein Ende, der Dreizehner macht allein weiter. Viermal in Folge hat es weder einen Dreizehner noch einen Zwölfer gegeben, und so galt es am Wochenende, zwei Vierfachjackpots zu knacken. Gelungen ist dies allerdings nur beim Zwölfer, während es erneut keinen Dreizehner gegeben hat. Somit wartet im ersten Gewinnrang nun ein Fünffachjackpot, bei dem es um etwa 40.000 Euro geht.

Sieben Spieleilnehmer tippten einen Zwölfer und gewannen damit jeweils rund 2.600 Euro. Die Gewinner kommen dreimal aus Oberösterreich, zweimal aus Wien sowie je einmal aus Niederösterreich und der Steiermark.

Nichts Neues hingegen bei der Torwette, außer dass die Gewinntöpfe immer voller werden. Es gab erneut weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, und die Jackpots gehen in die nächste Runde.

Annahmeschluss für die Runde 49A ist am Dienstag um 18:35 Uhr.

Quoten der Toto Runde 48B

5fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 33.347,80 – 40.000 Euro warten 7 Zwölfer zu je EUR 2.572,50 108 Elfer zu je EUR 10,70 713 Zehner zu je EUR 3,20 400 5er Bonus zu je EUR 2,40

Der richtige Tipp: X 2 1 1 X / 2 1 1 2 X 2 1 X 2 1 2 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 27.042,24 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 3.437,28 Torwette 3. Rang: 19 zu je EUR 38,90 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 153.610,94

Torwette-Resultate: 1:1 2:+ +:2 +:0 1:1

