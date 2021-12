Lotto: Steirer knackt Doppeljackpot mit 2,6 Mio. Euro

Jetzt produzierte auch der neue Lotto Trichter den ersten Sechser

Wien (OTS) - Hätte man ein Drehbuch schreiben müssen, es wäre dramaturgisch nicht besser gegangen: Nachdem bei der Premiere der neuen Ziehungsgeräte am Sonntag vor einer Woche „nur“ die Joker Trommel mit Gewinnen im höchsten Gewinnrang aufwarten konnte, gesellte sich am Mittwoch drauf die LottoPlus-Maschine mit einem Sechser dazu. Und am vergangenen Sonntag, also beim dritten Anlauf, war es auch bei Lotto so weit: Der neue Trichter „produzierte“ erstmals einen Sechser. Ein Spielteilnehmer aus der Obersteiermark ist der Glückliche, der mit den „sechs Richtigen“ auf einem Normalschein den Doppeljackpot knacken und mehr als 2,6 Millionen Euro gewinnen konnte.

Übrigens: Auch der allererste Sechser der Lotto Geschichte vor mehr als 35 Jahren wurde in der Steiermark erzielt – allerdings gelang dies gleich bei der allerersten Ziehung.

Zwei Spielteilnehmer tippten am Sonntag einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 71.600 Euro. Die Gewinner kommen aus der Steiermark und aus Tirol.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es zum zweiten Mal in Folge gleich zwei Sechser. Auch hier war die Steiermark erfolgreich, ebenso wie ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Niederösterreich. Für beide gibt es jeweils rund 165.400 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es ebenfalls zwei Gewinne. Für das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl erhalten Spielteilnehmer aus Wien und aus Kärnten jeweils mehr als 127.700 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. Dezember 2021

1 Sechser zu EUR 2.604.958,60 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 71.649,80 138 Fünfer zu je EUR 1.132,80 277 Vierer+ZZ zu je EUR 169,30 6.265 Vierer zu je EUR 41,50 8.352 Dreier+ZZ zu je EUR 14,00 99.671 Dreier zu je EUR 4,70 287.761 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 9 10 16 21 28 31 Zusatzzahl 17

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. Dezember 2021

2 Sechser zu je EUR 165.396,90 191 Fünfer zu je EUR 405,60 3.252 Vierer zu je EUR 21,20 46.426 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 31 34 36 37 38 39

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 5. Dezember 2021

2 Joker EUR 127.717,80 8 mal EUR 8.800,00 142 mal EUR 880,00 1.214 mal EUR 88,00 12.361 mal EUR 8,00 127.812 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 3 6 2 8 3

