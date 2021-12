WBNÖ Ecker/Servus: Gratulation an Marlene Zeidler-Beck zur Entsendung in den niederösterreichischen Landtag

Mit Marlene Zeidler-Beck zieht eine Politikerin in den Landtag ein, die sich seit langem mit Herz und Verstand für Niederösterreichs Wirtschaft einsetzt.

St.Pölten (OTS) - „Wir gratulieren Marlene Zeidler-Beck zum bevorstehenden Einzug in den niederösterreichischen Landtag. Marlene Zeidler-Beck hat sich nicht nur als Bundesrätin verdient gemacht, sondern setzt sich seit Jahren auch erfolgreich für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer ein. Das beweist sie auch täglich als stellvertretende Obfrau des Wirtschaftsbundes Bezirk Mödling“, so WBNÖ Landesobmann WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker und WBNÖ Direktor Harald Servus.

Vor allem in puncto Digitalisierung bringe Zeidler-Beck wichtige Kompetenzen mit, die sie zum Wohle der Niederösterreichischen Wirtschaft einsetzen könne. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig es sei, mit der rasanten technischen Entwicklung Schritt zu halten und die Digitalisierung voran zu treiben. Zeidler-Beck habe sich genau hier spezialisiert.

Zeidler-Beck habe auch in der Vergangenheit immer ein offenes Ohr für die niederösterreichische Wirtschaft gehabt und werde dies als Landtagsabgeordnete sicherlich auch weiterhin haben. „Die Gremien haben mit ihrer Entsendung in den Landtag die richtige Entscheidung getroffen. Der WBNÖ freut sich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit Marlene Zeidler-Beck, mit ihr ist eine weitere starke Stimme für die niederösterreichische Wirtschaft im Landtag vertreten“, so Ecker und Servus abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftsbund Niederösterreich

Petra Falk

Pressesprecherin

+43 (0) 69911520570

falk @ wbnoe.at

www.wbnoe.at