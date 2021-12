Skigebiet Königsberg ist neuer Partner der Aktion „Skikids“

LR Danninger: Im Jänner machen 20 Kinder am Königsberg die ersten Schritte in den Wintersport

St. Pölten (OTS) - Das Skigebiet Königsberg, gelegen bei Hollenberg an der Ybbs, ist neuer Partner der Aktion „Skikids“. Mit fünf Schleppliften, einem Kinderseillift und 14 Kilometer langen Abfahrten ist das Skigebiet sowohl bei Familien als auch bei ambitionierten Wintersportlerinnen und Wintersportlern beliebt. Noch in der heurigen Saison werden die „Skikids“ den Erlebnispark Königsberg „unsicher“ machen. „Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Skigebiet Königsberg einen neuen Partner für ‚Skikids‘ gewinnen konnten. Schon im Jänner können dort 20 Kinder im Rahmen unserer Aktion die ersten Schritte in den Wintersport machen und Skifahren lernen. Königsberg ist ein familienfreundlicher Wintersportort und passt daher hervorragend zu unserem Projekt“, zeigt sich Sportlandesrat Jochen Danninger begeistert.

Nach einjähriger Pause steht „Skikids“ aufgrund der Coronavirus-Pandemie erneut vor einer herausfordernden Situation. Die 15. Auflage der Aktion wurde daher verschoben und soll nun unter strengen Sicherheitsvorkehrungen am 15. und 16. Jänner 2022 stattfinden. Neben den kostenlosen 2-Tages-Einsteigerkursen inklusive Mittagessen und Mittagsbetreuung erhalten die Kinder außerdem einen Gutschein für eine Saisonkarte der teilnehmenden Skigebiete gratis dazu. Die Anmeldung ist seit 26. November unter www.sportlandnoe.at/skikids möglich.

Nähere Informationen: SPORTLAND Niederösterreich, Christian Resch, Telefon 02742/900019876, 0676/81219876, E-Mail christian.resch @ noe.co.at, bzw. Büro Landesrat Jochen Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse