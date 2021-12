„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Christian Ludwig Attersee und Marco Pogo am 7. Dezember in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit „Pratersterne“ und „Undercover“

Wien (OTS) - Hohen Besuch in „Willkommen Österreich“ erwarten Stermann und Grissemann in einer neuen Ausgabe am Dienstag, dem 7. Dezember 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1. Diesmal empfangen sie in ihrem bescheidenen Studio nicht nur den bedeutenden österreichischen Avantgarde-Künstler Christian Ludwig Attersee, sondern mit Marco Pogo auch den „King of Simmering“ und Leadsänger der Band „Turbobier“ höchstpersönlich. Danach erleuchten um 23.15 Uhr die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller „DIE.NACHT“. Beim Dacapo sind Gunkl, Stefanie Sargnagel, Martin Kosch und Mike Supancic zu sehen. Und um 23.45 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit Kultigem aus der ORF-1-„Donnerstag Nacht“ – Angelika Niedetzky und Robert Palfrader sind „Undercover“ als schräges Paar „Die Praschaks“ unterwegs und treffen auf unwissende Österreicherinnen und Österreicher.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Die beiden „WÖ“-Hausherren plaudern mit Christian Ludwig Attersee darüber, was sich in seiner Kunst seit dem letzten Besuch vor zehn Jahren so getan hat und ob er noch ein viertes Mal den Staatsmeistertitel im Segeln ansteuert. Er ist in vielen Disziplinen zu Hause und hat als Koryphäe der Avantgardemalerei so einige Anekdoten auf Lager.

Auch Marco Pogo wählt gerne den unkonventionellen Weg: Der selbsternannte „King of Simmering“ macht das Bier zum Zentrum seines künstlerischen Werks und hegt eine fast kultische Verehrung für den Gerstensaft. Doch das ist dem Arzt, Musiker und Neo-Autor noch nicht genug, er peilt 2022 die Kandidatur zum Bundespräsidenten an. Da stellt sich nur die Frage: Kann man als politischer Quereinsteiger mit „Work-Bier-Balance“ noch lachen oder ist in der aktuellen Coronapolitik bereits Hopfen und Malz verloren?

„Pratersterne“ mit Gunkl, Sargnagel, Kosch und Supancic um 23.15 Uhr

Hosea Ratschiller begrüßt aus dem „Fluc“ am Wiener Praterstern zum Stand-up-Abend für bekannte und vor allem für weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler der Kleinkunstszene. Diesmal mit Gunkl, Stefanie Sargnagel, Martin Kosch und Mike Supancic.

„Undercover: Die Praschaks“ um 23.45 Uhr

Der Prank-Kult zum Wiedersehen: In einer Zeit, als Prank noch Fake hieß, entstanden diese Fake-Dokus rund um Robert Palfrader und Angelika Niedetzky, die gemeinsam skurrile Paare spielen und auf unwissende Österreicherinnen und Österreicher treffen. Chaos und Lachen sind dabei garantiert. Die Kamera begleitet diesmal Gerhard und Monika Praschak, ein neureiches Ehepaar aus dem Bezirk Oberwart, beim Benimmkurs mit Thomas Schäfer-Elmayer, im Fitnesscenter, beim Kauf eines Bentleys, beim Erlernen des Golfspiels, beim Einkaufsbummel in der Wiener Innenstadt und bei der Besichtigung eines Pferderennstalls.

