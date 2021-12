Sprechstunden und Elternsprechtage in Corona-Zeiten online planen

Elternsprechtage vorbereiten und online abhalten: mit dem Modul WebUntis Sprechtag so einfach wie noch nie

Stockerau (OTS) - Die sich schnell verändernde Schulsituation aufgrund der Corona-Pandemie macht es Lehrkräften schwerer, Elternsprechtage länger im Voraus zu planen und Sprechstunden in Präsenz abzuhalten. Mit dem Modul WebUntis Sprechtag können Schulen ab sofort ihre Sprechzeiten digital organisieren, die Termine für die Online-Anmeldung verwalten und Eltern bequem feste Zeiten bei Lehrkräften online buchen. So kann der regelmäßige Austausch zwischen Eltern und Lehrkräften auch in Corona-Zeiten gewährleistet bleiben. Österreich zählt damit neben den skandinavischen Ländern in Europa zu den Vorreitern bei der Digitalisierung im Bildungsbereich.

Adé Zettelwirtschaft: mit wenigen Klicks zum Online-Termin

Das Modul Sprechtag ermöglicht es Eltern, Termine für Gespräche mit Lehrpersonen online zu buchen. Dazu geben Lehrkräfte vorab ihre Verfügbarkeiten in WebUntis ein. Wenn ein Gespräch mit einer Schülerin oder einem Schüler gewünscht ist, können Lehrkräfte diese direkt zum Sprechtag vorladen. Beim nächsten Login in WebUntis wird den Eltern die Anmeldung zum Sprechtag angezeigt.

"Ein großer Vorteil ist die Planungssicherheit durch das Buchungssystem: Als berufstätige Eltern mussten wir für den Elternsprechtag in der Schule meist einen ganzen Urlaubstag nehmen. Heute kann ich mir die Zeitslots bei den Lehrpersonen selbst zusammenstellen, direkt online buchen und habe alle Gespräche nahtlos hintereinander ohne große Pausen" , berichten zufriedene Eltern. Dank dieser klaren Terminvergabe kommt es am Sprechtag selbst zu keinen Wartezeiten, jede*r Beteiligte hat eine eigene Terminliste und kann sich optimal auf das Gespräch vorbereiten.

Der Sprechtag findet statt – vor Ort oder virtuell

Nach dem Anmeldezeitraum können sowohl die Lehrkräfte als auch die Eltern eine Übersicht über ihre gebuchten Termine und ggf. die dazugehörigen Räume aus WebUntis herunterladen. Findet der Sprechtag virtuell statt, dann treffen sich die Eltern und Lehrpersonen zum vereinbarten Termin zur Videokonferenz auf der bevorzugten Plattform (z.B.: MS Teams, Hangouts, Zoom, ...) und halten die Sprechstunde online ab.

"Wir haben unseren ersten Online-Elternsprechtag mit Vormerkung über Webuntis abgehalten und es hat alles wunderbar funktioniert. Eltern und Lehrpersonen sind in gleicher Weise beindruckt" , lobt Dir. Christoph Stragenegg, Schulleiter des Vinzentinum-Gymnasiums in Brixen (Südtirol/Italien). Das WebUntis Sprechtag Modul ist für jede Schulart und Schulgröße geeignet und wird bereits erfolgreich an zahlreichen Schulen in Europa eingesetzt.

