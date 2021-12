LexisNexis kauft Legal Transaction Management Plattform Closd

Closd bietet Rechtsabteilungen und Kanzleien eine gesamtumfassende Projektmanagement-Lösung für komplexe rechtliche Fälle.

Closd ist schnell ein führender Anbieter im Bereich Legal Transaction Management geworden. Den technologischen Vorsprung bei Legal Workflow Management, Datenräumen und digitaler Signatur kombinieren wir nun mit unseren eigenen Stärken bei Fachinhalten und fortschrittlichen Technologien, um unseren KundInnen eine neue Art effizienteres und effektiveres Arbeiten zu ermöglichen. Dieser Unternehmenskauf fügt sich nahtlos ein in unsere Strategie eines organischen Wachstums, welches wir mit der Übernahme von Analytics- und Workflow-Automatisierungslösungen unterstützen, die eine natürliche Ergänzung zu unserem existierenden Geschäft darstellen. Philippe Carillon, President von LexisNexis Continental Europe, Middle East and Africa

Wien (OTS) - LexisNexis Legal & Professional, ein globaler Anbieter für intelligente Rechtsinformation mit Sitz in New York, kauft Closd, einen im Jahr 2018 in Europa gegründeten, führenden Anbieter für Legal Transaction Management Lösungen. Einzelheiten zum Kauf wurden nicht veröffentlicht.

Closd betreibt eine Legal Transaction Management SaaS Plattform, die das Management komplexer rechtlicher Projekte simpler, sicherer und schneller macht. Die Ende-zu-Ende Lösung inkludiert automatisierbares Workflow Management, sichere Dokumentenfreigabe, Datenräume, digitale Signaturen sowie Dokumenterstellung und -archivierung. Closd betreut in Europa und darüber hinaus mehr als 42.000 UserInnen, von Rechtsabteilungen bis WirtschaftsjuristInnen.

Closd ist eine perfekte Ergänzung der LexisNexis Legal & Professional Produktpalette, welche KundInnen mit besserer Produktivität, besserer Entscheidungsfindung und besseren Antworten unterstützt. Die Übernahme von Closd ist Teil der globalen LexisNexis Strategie, die Rechtsprofis mit einem ganzheitlichen Ökosystem bestehend aus Analytics, Dokumentenmanagement und Entscheidungsfindungstools versorgen will.

Philippe Carillon, President von LexisNexis Continental Europe, Middle East and Africa, zum Unternehmenskauf: „ Closd ist schnell ein führender Anbieter im Bereich Legal Transaction Management geworden. Den technologischen Vorsprung bei Legal Workflow Management, Datenräumen und digitaler Signatur kombinieren wir nun mit unseren eigenen Stärken bei Fachinhalten und fortschrittlichen Technologien, um unseren KundInnen eine neue Art effizienteres und effektiveres Arbeiten zu ermöglichen. Dieser Unternehmenskauf fügt sich nahtlos ein in unsere Strategie eines organischen Wachstums, welches wir mit der Übernahme von Analytics- und Workflow-Automatisierungslösungen unterstützen, die eine natürliche Ergänzung zu unserem existierenden Geschäft darstellen. “

Der CEO und Mitgründer von Closd, Grégoire Debit sagte: “Wir sind stolz Teil der LexisNexis Gruppe zu werden und zu der Innovations Startegie beizutragen. Die Synergien unserer Produkte liegen auf der Hand. Die Allianz mit einem der globalen Führer bei Rechtsinformation und Legaltech wird unser Wachstum und unsere Produktentwicklung beschleunigen und uns in dieser boomenden Branche bei der Internationalisierungs-Strategie helfen. Wir freuen uns darauf gemeinsam mit LexisNexis die Zukunft des juristischen Arbeitens zu schaffen.”

Über LexisNexis Legal & Professional

LexisNexis Legal & Professional ist ein führender globaler Anbieter von Rechts- und Wirtschaftsinformationen und Analytics.Lösungen, die es Kunden ermöglichen Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern und Rechtsstaatlichkeit weltweit voranzutreiben. Als digitaler Pionier hat LexisNexis mit dem Lexis® und Nexis® Services erstmals Rechts- und Wirtschaftsinformationen online verfügbar gemacht. LexisNexis Legal & Professional, mit Kunden in mehr als 160 Ländern und 10.400 Angestellten weltweit, ist Teil der RELX Gruppe, einem globalen Anbieter informationsgestützer Analyse- und Entscheidungsfindungstools für Firmenkunden.

Über RELX

RELX ist ein globaler Anbieter informationsgestützer Analyse- und Entscheidungsfindungstools für Firmenkunden. Die Gruppe hat Kunden in mehr als 180 Ländern, Niederlassungen in mehr als 40 Ländern und 33.000 Angestellte weltweit, davon fast die Hälfte in Nordamerika. Aktien der RELX PLC, der Muttergesellschaft, werden an den Börsen in London, Amsterdam and New York gehandelt. Ticker Symbole: London: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX. Die aktuelle Marktkapitalisierung finden Sie unter: http://www.relx.com/investors

Rückfragen & Kontakt:

Redakteur Digitalisierungsthemen

Herr Mag. Michael Albrecht

michael.albrecht @ lexisnexis.at

+43 1 53452 1725