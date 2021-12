Nikolo schickt 1001 Briefe an Kinder in Wien

Bereits zum zweiten Mal bereitet die Nikolo-Briefaktion der Hilfswerk Nachbarschaftszentren Wiener Kindern eine ganz besondere Freude.

Wien (OTS) - 06.12.2021 – In 1001 Postkästen lag am 6. Dezember 2021 ein goldenes Kuvert mit einem handsignierten Brief samt kleinem Überraschungsgeschenk. Der Absender dieser besonderen Post war der Nikolo höchstpersönlich, der mit großem Einsatz Kindern in Wien Lob und Wertschätzung aussprach. Die Nikolo-Briefe waren eine Aktion der Hilfswerk Nachbarschaftszentren und brachten – dieses Jahr schon zum zweiten Mal – viele Kinderaugen zum Leuchten. Stadtrat Peter Hanke übernahm die Schirmherrschaft dieser vorweihnachtlichen Aktion.



„Die stimmungsvolle Vorweihnachtszeit in Wien ist für uns alle eine besondere Zeit. Viele Kinder freuen sich auf anerkennende Worte und die kleinen Geschenke und Naschereien, die der Nikolo mitbringt. Da der persönliche Besuch auch heuer leider oft nicht möglich ist, freut es uns umso mehr, diese sehr individuelle Nikolo-Briefaktion der Hilfswerk Nachbarschaftszentren unterstützen zu können, um Kindern auch in herausfordernden Zeiten schöne Momente zu schenken“, so Stadtrat Peter Hanke.



„Wenn’s draußen in dicken Flocken schneit und es drinnen warm und kuschelig ist, dann ist die Adventszeit. Doch heuer fehlt etwas, denn der Nikolo kann oft nicht kommen.

Um den Kindern dennoch ein bisschen was vom Zauber des Advents zu vermitteln, haben wir den Nikolo gefragt, ob er den Kindern seine Goldenen Briefe senden mag. Und - er sagte ja! So freuen wir uns sehr, dass heuer mehr als tausend Kinder persönliche Post vom Nikolo bekommen haben! Vielen Dank auch an jene, die dem Nikolo beim Schreiben geholfen haben“, erzählt Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks.



Die Aktion fand großen Zuspruch

Die Pandemie greift in das Leben der Kinder ein und verändert ihren Alltag. Gerade deshalb sind Aktionen wie die Nikolo-Briefe wichtig, um den Kindern kleine Freuden zu bereiten. Die Aktion fand bei Eltern und Großeltern großen Zuspruch. „Mein Sohn hat sich wahnsinnig gefreut und den Brief in eine Folie gegeben. Dieser hängt mittlerweile an seiner Schranktür neben seinem Bett“, schrieb eine Mutter als Dankeschön für die Aktion. Auch die 4-jährige Paula war sehr erstaunt, welche guten Dinge der Nikolo über sie gehört hat. „Meine Enkeltochter konnte es kaum glauben, dass ihr der Nikolo einen Brief mit Briefmarke geschrieben hat“, teilte ein stolzer Opa per E-Mail mit.



Hilfswerk Nachbarschaftszentren sind in Krisenzeit für Menschen in Wien da



Die Hilfswerk Nachbarschaftszentren sind in der Krisenzeit weiterhin mit Hilfsdiensten, Beratungsleistungen und Online-Gruppenangeboten für die Menschen in Wien da. Auf der Website www.nachbarschaftszentren.at sind Informationen zu allen Angeboten zu finden.



Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiter/innen sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überreligiös. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Nachbarschaftszentren, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

