Bildungscampusse der Stadt Wien gewinnen österreichische und europäische Solarpreise

Wien (OTS) - Im September 2021 ging der Bildungscampus Seestadt Aspern Nord – Liselotte Hansen-Schmidt-Campus in der Seestadt in Betrieb. Er zeichnet sich durch eine solaroptimierte Architektur und ein innovatives, klima-freundliches Energiekonzept aus, das höchste Versorgungssicherheit, Autarkie und niedrige laufende Energiekosten ermöglicht.

Der Bildungscampus ist energietechnisch weitgehend autark und setzt auf Bauteilaktivierung und ausschließlich auf erneuerbare Energiequellen. Erdwärme, Wärmepumpen und die Photovoltaikanlage am Dach decken den Energiebedarf vollständig.

Da das Gebäude auch im Sommer intensiv genutzt wird, wurde insbesondere auf dessen hohe und langfristige Sommertauglichkeit geachtet, wodurch sich der Einsatz von konventionellen Klimaanlagen erübrigt. 100 % Strahlungs-wärme im Winter und kostenlose freie Kühlung im Sommer schaffen eine außergewöhnliche Behaglichkeit.

Je nach Saison heizen oder kühlen diese das Gebäude hocheffizient mit Geothermie über thermische Betonkernaktivierung und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung.

Der Campus wurde heuer mit dem österreichischen Solarpreis in der Kategorie „Städte, Gemeinden oder Stadtwerke“ ausgezeichnet.



Bildungscampus Seestadt Aspern I gewinnt europäischen Solarpreis

Der 2015 eröffnete Bildungscampus in der Seestadt Aspern Süd wurde von der Jury des europäischen Solarpreises, EUROSOLAR, in der Kategorie „Solar-Architektur und Stadtplanung“ als Siegerin gekürt.

Für frische Luft sorgt die kontrollierte Raumlüftung im gesamten Gebäude. Darüber hinaus wird der Bildungscampus durch automatisch gesteuerte Außenjalousien vor Überhitzung geschützt. Die Lichtsteuerung vor Ort sorgt für die optimale Beleuchtung, wenn es zu dunkel und auch gleichzeitig jemand anwesend ist. Die Gartenanlagen werden mit Brauchwasser aus dem Brunnen bewässert.

Durch all diese Maßnahmen ist das Haus nach TQB – Total Quality Building – der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (ÖGNB) zertifiziert.



Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr zeigt sich erfreut: „Der Bildungscampus Seestadt Aspern I war und ist seit seiner Eröffnung 2015 ein echtes Flaggschiff was das umfangreiche Bildungsangebot vor Ort, aber auch den aktiven Umweltschutz betrifft. Dass dieser Campus heuer den europäischen Solarpreis gewinnen konnte, ist der Beweis, dass Wien die Klimaziele seit langem ernst nimmt und Klimaschutz in Wien tatsächlich gelebt wird. Es freut mich sehr für alle, die an der Umsetzung und Planung des Campus mitgearbeitet haben, dieser Preis ist Anerkennung für innovative, zukunftsorientierte Architektur und ein wegweisendes Energiekonzept!“

„Die Stadt Wien setzt gemeinsam mit starken Partnern seit vielen Jahren innovative Pionierprojekte im Bereich der Erneuerbaren Energien um. Ich freue mich, dass die zukunftsweisenden Klima-Initiativen auch international Beachtung finden“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Wir setzen bei neuen Bildungsbauten, aber auch im sozialen Wohnbau, vermehrt auf einen klugen Mix aus Sonnenenergie und Erdwärme. So wird die benötigte Energie klimaschonend vor Ort produziert“, so Czernohorszky.



Die Österreichischen und Europäischen Solarpreise werden von EUROSOLAR AUSTRIA seit 1994 vergeben. Mit der Verleihung soll das Thema Erneuerbare Energien in die breite Öffentlichkeit getragen werden. Es werden herausragende innovative Projekte und Initiativen von Anwendungen Erneuerbarer Energien in verschiedenen Preiskategorien ausgezeichnet.

