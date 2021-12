FH Kärnten bietet Masterausbildung für Führungskräfte in der Sozialwirtschaft

Feldkirchen in Kärnten (OTS) - Mitte März 2022 startet der berufsbegleitende Master-Lehrgang „Leadership und Sozialmanagement“. Angesiedelt im Weiterbildungszentrum der FH Kärnten richtet sich der viersemestrige Lehrgang an Führungskräfte sowie angehende Führungskräfte in Non-Profit-Organisationen der Sozialwirtschaft. Die Bewerbungsfrist endet am 16. Januar 2022.

Führungskompetenzen (er-) lernen und weiter auszubauen sowie Teams professionell zu führen und zu begleiten sind neben fachlichen Qualifikationen wichtige Fähigkeiten, um Managementaufgaben innerhalb des sozialen Bereichs sicher zu meistern. „ Der Master-Lehrgang ‚Leadership und Sozialmanagement‘ begleitet Führungskräfte bei der Weiterentwicklung von Kompetenzen im Bereich von Leadership unter Inanspruchnahme von Managementtheorien im Rahmen eines ganzheitlichen Verständnisses für Unternehmensführung im Kontext sozialer Handlungsfähigkeit “, erläutert Klaus Wettl, der für die wissenschaftliche Leitung des Lehrgangs im Weiterbildungszentrum der FH Kärnten verantwortlich zeichnet.

Effektive Führungsarbeit für die Praxis

Aufgebaut in acht Modulen, unterstützt der Master-Lehrgang, Studierende mit Führungsverantwortung dabei, ihre Kompetenzen zur erfolgreichen Steuerung von Organisationen im Sozialbereich weiterzuentwickeln und zu reflektieren. Angefangen von den Modulen Kommunikation, Betriebswirtschaftslehre über Recht, digitale Transformation und Human Resource Management bis hin zur Masterabschlussarbeit bietet der Lehrgang eine qualifizierte Weiterbildung für die Führungspraxis in einem herausfordernden Berufsalltag. Führungskräfte in Non-Profit-Organisationen der Sozialwirtschaft erweitern gezielt ihr Know-how auf zwei Ebenen: strategisch ganzheitlich zu denken und sozial kompetent zu handeln in einem komplexer und dynamischer werdenden Berufsfeld.

Lehrgang mit Masterabschluss

Der Master-Lehrgang ‚Leadership und Sozialmanagement‘ bereitet Absolventen optimal auf Führungsaufgaben vor und schließt mit einem Master of Business Administration (MBA) ab. Bewerben können sich Interessierte mit einem abgeschlossenen Bachelorstudium oder mit einem Abschluss eines gleichwertigen Studiums an einer national, oder international anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung. Bewerber, die eine studiengangsbezogene besondere fachliche Eignung wie z.B. eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufserfahrung vorweisen können, werden ebenfalls zum Studium zugelassen.

Termine und Organisation:

Starttermin: 17. März 2022

Bewerbungsfrist: 16. Januar 2022

Studienstandort: FH-Campus Feldkirchen in Kärnten

Abschluss: Master of Business Administration (MBA)

ECTS: 120

Dauer und Umfang: 4 Semester, 8 Module

berufsbegleitend organisiert

Informationen zum Master-Lehrgang: „Leadership und Sozialmanagement“

Rückfragen & Kontakt:

FH Kärnten, Weiterbildungszentrum

Melina Hierländer

E: m.hierlaender @ fh-kaernten.at

T: +43(0)5/90500-4305