Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

336 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 5. Dezember 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, ein Fußgänger und ein Lenker eines Klein-Lkws bei vier Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 01. Dezember 2021, im Bezirk Perg, Oberösterreich, bei dem ein Lenker eines Klein-Lkws und ein Pkw-Lenker ums Leben kamen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es am Mittwochabend auf einer Landesstraße B zu dem folgenschweren Unfall. Beide Fahrzeuge prallten frontal aufeinander, wodurch der 49-jährige Lenker des Klein-Lkws und der 48-jährige Pkw-Lenker so schwer verletzt wurden, dass beide noch an der Unfallstelle verstarben. Welches Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn abgekommen ist, ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und je eine auf einer Autobahnrampe, Gemeindestraße und Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und je einer in Kärnten, Niederösterreich und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter verwendete keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 5. Dezember 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 336 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 327 und 2019 waren es 392.

