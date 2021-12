„PULS 4-SPEZIAL: Geld oder Leben? – Was darf Gesundheit kosten?“ LIVE am Dienstag um 21:25 Uhr auf PULS 4

Infochefin Corinna Milborn beleuchtet das österreichische Gesundheitssystem und spricht u.a. mit Patient:innen, denen eine lebensrettende Therapie vom Staat verwehrt bleibt.

Wien (OTS) - Jakob Schriefl leidet an der seltenen Erbkrankheit Spinale Muskelatrophie. Eine Erkrankung, die zu Muskelschwund, Lähmungen und letztlich bereits im frühen Erwachsenenalterzum Tod durch Atemstillstand führt. Sie galt lange als nicht behandelbar. Bis 2017 eines der teuersten Medikamente der Welt EU-weit zugelassen wird, das das Leben von Patient:innen wie Jakob Schriefl retten würde. Doch die Behandlung bleibt dem 23-Jährigen und einer Reihe anderer Betroffener in Österreich verwehrt.



Am Dienstag, den 7. Dezember LIVE um 21:25 Uhr führt PULS 4 und PULS 24 Infochefin Corinna Milborn durch einen spannenden TV-Abend, der sich rund um das Thema Gesundheit mit folgenden Fragen beschäftigt: Wo liegen die weitreichenden Missstände im österreichischen Gesundheitssystem? Welche Gesetze müssen reformiert werden, damit alle Menschen gleich behandelt werden? Außerdem soll in der Sendung beleuchtet werden, wieso Patient:innen hierzulande eine lebensrettende Therapie verwehrt bleibt, was die Verantwortlichen dazu sagen und vor allem, wie sich Betroffene dagegen wehren können. „PULS 4-Spezial: Geld oder Leben?“ nimmt das österreichische Gesundheitssystem unter die Lupe und berichtet über die Schicksale und Geschichten von Patient:innen.



Live zu Gast im Studio sind die SMA-Patient:innen Jakob Schriefl sowie auch die sich bereits in Behandlung befindende Christina Holmes, die über ihre bisherigen Erfahrungen, wie auch dem Kampf um ein lebensrettendes Medikament, sprechen. Auch Expert:innen, Ärzt:innen und Anwält:innen sowie Angehörige anderer Betroffener im PULS 4-Studio Platz. Zu Gast sind u.a.

Helga Tieben , Expertin in der Pharmaindustrie



, Expertin in der Pharmaindustrie Karin Prutsch , Rechtsanwältin



, Rechtsanwältin Prim. Dr. Rudolf Schwarz , Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Landesklinikum Amstetten

, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Landesklinikum Amstetten Andreas Krauter , ÖGK, Leiter Fachbereich Medizinischer Dienst

, ÖGK, Leiter Fachbereich Medizinischer Dienst Ernest Pichlbauer , Gesundheitsökonom



, Gesundheitsökonom Michael Ströck , Verwandter eines ME/CFS-Patienten



, Verwandter eines ME/CFS-Patienten Boris Marte, Vater von zwei Kindern, die an DBA (Diamond-Blackfan-Anämie) leiden

