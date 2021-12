Aus die Maus – Die neue Comedy-Serie mit Nina Proll

Nina Proll, Maria Furtwängler, Gregor Bloéb u.v.a. in Uli Brées neuer Serie, ab Di., 07.12., 21:05 Uhr bei ServusTV

Salzburg (OTS) - Einst war sie eine gefeierte Seriendarstellerin – jetzt arbeitet Bianca (Nina Proll) in einem Tierbestattungsinstitut. Und das, obwohl sie eigentlich kein Herz für Tiere hat. In Uli Brées neuer Serie trifft Bianca die unterschiedlichsten Tierbesitzer und lernt dabei nicht nur eine Menge über das Leben und Sterben, sondern auch über sich selbst.



Bianca M. Patzelsperger (Nina Proll) war bis zu ihrem TV-Tod der Öffentlichkeit besser bekannt als die allseits beliebte “Schwester Erika” aus der Vorabendserie “Die Klinik am See”. Nach einem Society-Skandal und ihrem unfreiwilligen Ausscheiden aus der Serie, kam ihr die etwas nervige Vorsitzende ihres Fan-Clubs, Uschi (der Adele Neuhauser die Stimme leiht), zu Hilfe und stellte sie in ihrer Tierbestattungsfirma “Aus die Maus“ ein. Dort muss sie sich nun mit den unterschiedlichsten toten Tieren und vor allem deren Besitzern beschäftigen.



Luxusbegräbnis für Dackel Apollo?

Für ihren ersten “Fall“ soll Bianca (Nina Proll) den Dackel Apollo abholen. Als sie mit ihrem Dienstwagen und dem kleinen Tier-Sarg vor der hübschen Villa eintrifft, steht dessen Besitzerin Susi (Maria Furtwängler) auf dem Dach, bereit zu springen. Zu tief scheint sie vom Ableben Apollos betroffen zu sein. Doch der Grund für ihre seelische Erschütterung stellt sich bald ganz anders dar. Denn Susis gewohnt-luxuriöser Lebensstil, finanziert vom Exmann, hängt tatsächlich von der lebenden Existenz ihres ehemals gemeinsamen Haustiers ab. Mit Apollos Tod droht die schräge Mittvierzigerin alles zu verlieren und damit auch allen Lebensmut. Bianca, mit Abstürzen besser vertraut als mit Fingerspitzengefühl, ist Susis letzte Hoffnung.



Über “Aus die Maus“

Die neue, achtteilige ServusTV-Serie “Aus die Maus“ ist eine leicht skurrile, trocken-humorige Reihe mit Charme und durchaus ernstem Kern. In jeder, in sich abgeschlossenen, Episode trifft Bianca auf einen Tierbesitzer und dessen toten Gefährten. Als Tierbesitzer glänzen zahlreiche bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler wie Maria Furtwängler, Gregor Bloéb, Ralf Bauer, Lisa-Maria Sexl, Dietmar Mössmer, Bea Frey, Hakon Hirzenberger u.a. in Gastauftritten. Drehbuch und Regie stammen vom Erfolgsautor Uli Brée.

Aus die Maus - Folge 1: Apollo, Di., 07.12., ab 21:05 Uhr



Folge 2: Domino, Di., 14.12., ab 21:05 Uhr

Folge 3: Gott, Di., 21.12., ab 21:05 Uhr

Folge 4: Nestor, Di., 28.12., ab 21:05 Uhr

Folge 5 - 8, ab 04.01., dienstags, ab 21:05 Uhr





