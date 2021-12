Staatssekretärin Mayer zum Tod von Architekt Günther Feuerstein

Wien (OTS) - „Günther Feuerstein war ein großer Baukünstler, Theoretiker und Lehrer. Sein Tod beraubt Österreich eines seiner kreativsten Architekten, der das Architekturgeschehen nach 1945 wesentlich mitgestaltet hat. Als Lehrender hat er mit seinen visionären Theorien einen ganzen Berufsstand nachhaltig beeinflusst. Seine vielfältige Publikationstätigkeit hat unter anderem einen differenzierten Blick auf die österreichische Architekturgeschichte möglich gemacht. In seiner eigenen architektonischen Arbeit brach er bewusst mit dem Gigantismus und Monumentalismus, der zuvor öffentliche Bauten bestimmt hat, und er setzte sich für visionäre architektonische Gestaltung ein. Etwa die Idee von Aktivspielplätzen für Kinder oder die Mitarbeit an verpflichtenden Normen für behindertengerechtes Bauen sind beispielhaft für seinen sozialen, inklusiven Architekturbegriff. Ich bedaure es sehr, dass ich Günther Feuerstein den Hans-Hollein-Preis für Architektur 2021 – als Zeichen der öffentlichen Wertschätzung – nicht mehr persönlich überreichen kann. Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

