Kathrin Gaál: Leistbares Wohnglück statt Schuldenfalle

Wohnberatung Wien schafft Durchblick bei Finanzierungen mit persönlicher Beratung und Online-Haushaltsrechner

Wien (OTS) - Die Wohnberatung Wien steht den Wiener*innen auch während der aktuellen Corona-Krise mit telefonischer und virtueller Beratung zur Seite. Damit das neue Wohnglück nicht in einer Schuldenfalle endet, helfen die Berater*innen der kostenlosen Serviceeinrichtung der Stadt Wien auch beim Thema Finanzierung. Damit sich die Wiener*innen selbst rasch einen Überblick über ihre Finanzen verschaffen können, hat die Wohnberatung Wien nun auch einen Online-Haushaltsrechner gestartet.

Expert*innen-Rat auch im Lockdown

Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass viele Menschen im Bereich des Wohnens ihre Budgets oft zu knapp kalkulieren. Im Falle eines Jobverlusts oder ausbleibender Aufträge, etwa bei selbständigen Erwerbstätigen, kann das ganz rasch schlimme Folgen, bis hin zur Zahlungsunfähigkeit und letztendlich zur Kündigung des Mietvertrags haben. Um solche Situationen bereits im Vorfeld zu vermeiden, bietet Wohnberatung Wien eine umfassende Finanzierungs- und Förderungsberatung an. Auch während des Lockdowns sind die Expert*innen für die Anliegen der Wiener*innen da, beraten wird derzeit telefonisch und schriftlich, Anmeldungen für das Wiener Wohn-Ticket oder auch die Online-Wohnungssuche stehen wie gewohnt zur Verfügung.

Durchblick bei Förderungen und Finanzierungen

Das Angebot an Förderungen für Wohnraum ist breit und erstreckt sich vom Eigenmittelersatzdarlehen, über die Superförderung und Unterstützung bei Sanierung oder Neubau bis hin zur Finanzierung der Grund- und Baukosten oder dem Jungwiener*innen-Darlehen. Für kurzfristig in Not geratene Menschen bietet die Stadt Wien die Wohnbeihilfe, um möglichst rasch unterstützen zu können.

Einfach und schnell – der neue Online-Haushaltsrechner

Um bereits im Vorfeld zur persönlichen Beratung die finanziellen Voraussetzungen zu klären, hat die Wohnberatung Wien einen Haushaltsrechner entwickelt, der ab sofort online zur Verfügung steht. Unter https://wohnberatung-wien.at/wohnberatung/haushaltsrechner gibt man, selbstverständlich anonym, einige Eckdaten zu seinem Haushaltsbudget ein. Im Anschluss berechnet das System das persönliche Budget und stellt es anhand eines genauen und einfachen Überblicks grafisch dar. So erhalten User*innen rasch eine Übersicht über die persönliche finanzielle Situation und können dementsprechend ihre Suche nach einer Wohnung oder die Sanierung von Wohnraum und dergleichen besser planen.

„Der soziale Wohnbau in Wien hat das Ziel für alle Wienerinnen und Wiener eine entsprechende Wohnung zur Verfügung zu stellen. Doch was leistbar ist, ist immer den individuellen Lebensumständen geschuldet. Der Haushaltsrechner der Wohnberatung Wien ist ein wunderbares Tool, mit dem man schnell und einfach ausrechnen kann, ob die anfallenden Wohnkosten dem persönlichen Budget entsprechen. Wir setzen damit bereits an, bevor unkontrollierte Schulden entstehen. In einem folgenden persönlichen Beratungsgespräch können dann Möglichkeiten einer Finanzierung aufgezeigt werden, damit die Wunschwohnung Realität werden kann.“, sagt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Die Wohnberatung Wien ist seit mehr als sechs Jahren die kostenlose Serviceeinrichtung für alle Wohnungssuchenden für geförderte Wohnungen und Gemeindewohnungen. Aber auch wenn Fragen rund um Finanzierung und Förderungen auftauchen, beraten wir seit jeher Wohnungssuchende kompetent. Der neue Online-Haushaltsrechner soll Interessierten zusätzlich helfen, rasch die eigene finanzielle Situation zu überblicken und unterstützt unsere Expertinnen und Experten bei der Beratung“, meint die Bereichsleiterin der Wohnberatung Wien, Prok.in Mag.a Isabella Jandl.

Wohnberatung Wien – Alles aus einer Hand

Das vielfältige Angebot der Wohnberatung Wien umfasst neben Gemeindewohnungen auch geförderte Miet- und Eigentumswohnungen (Neubauprojekte), geförderte Wohnungen, die zur Wiedervermietung gelangen, sowie gefördert sanierte Altbauwohnungen. Darüber hinaus bietet die Wohnberatung Wien als kompetente Servicestelle im Bereich des Wohnens Informationen und kostenlose Beratungen rund um den sozialen Wohnbau in Wien sowie zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten.



Wohnberatung Wien

3., Guglgasse 7-9/Ecke Paragonstraße

Beratung und Information:

Telefon: 01/24 111, Montag bis Freitag 7 bis 20 Uhr



Persönliche Beratungen finden derzeit Lockdown-bedingt telefonisch sowie schriftlich per Online-Kontaktformular zu folgenden Zeiten statt:

Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und Freitag von 8 bis 15 Uhr



www.wohnberatung-wien.at



